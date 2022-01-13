洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐衣显出席会议并讲话

昨日下午，我市召开疫情防控工作电视电话会议，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，从严从紧从实从细落实防控措施，坚决巩固住来之不易的防控成果，坚决守住长周期不发生大规模疫情的底线。

徐衣显在全市疫情防控工作电视电话会议上强调

毫不动摇坚持“动态清零”总方针

坚决守住不发生大规模疫情底线

昨日下午，我市召开疫情防控工作电视电话会议，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，从严从紧从实从细落实防控措施，坚决巩固住来之不易的防控成果，坚决守住长周期不发生大规模疫情的底线。

徐衣显首先代表市委市政府，对全市干部群众经过不懈努力守住了不扩散、不传播的底线，特别是对广大医护人员、公安干警和在交通、工信、大数据、通信运营商等各条战线作出巨大贡献的工作者表示感谢。就贯彻全国会议精神和省市部署，持续抓好疫情防控工作，徐衣显强调，一要始终保持清醒头脑。科学研判疫情形势，清醒认识疫情发展的不确定性，准确把握全方位综合防控“科学精准、动态清零”阶段的任务要求，时刻保持警醒状态，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题。二要坚决守住防控底线。严把外防输入关口，落实交通卡口“落地即检”“两码一证”查验等要求。夯实基层基础，强化村(社区)防控，完善应急预案，做好培训演练，加强重点人员排查，筑牢村(社区)第一道防线。全面细致筛查排险，认真制定常态化区域全员核酸检测方案，科学精准设置采样点、采样屋，严格落实27类重点人员规定频次核酸检测，充分发挥发热门诊等16个哨点作用。严管重点区域重点场所，守住不发生隔离点、医院、学校感染的底线，加强商圈商场等公共场所管控，建筑工地闭环施工，大型企业闭环生产，监所、养老院等特殊场所闭环管理，严防疫情传播。三要加强基础能力建设。按照每万人60间的标准，加强隔离场所建设储备。加快方舱医院建设，点对点预置配备医疗资源。强化“三公(工)”有效协同，抓好应急队伍培训演练，提高流调溯源、核酸检测能力，确保一旦发生疫情，以快制快、果断处置。持续做好疫苗接种，应接尽接、能接快接。四要做好正面宣传引导。主动回应社会关切，及时规范准确发布疫情防控信息，动态宣传疫情防控政策、防控知识，引导群众增强防护意识、落实防护措施，凝聚群防联控强大合力。

贺敏参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）