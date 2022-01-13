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快来加入！洛阳市招募无偿献血志愿者了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 21:48

　　8日，记者从洛阳市红十字会获悉，洛阳市将在全市范围内招募无偿献血志愿者。

　　受常态化疫情防控影响，洛阳市各献血点的人数出现了较大下降，洛阳市临床血液供应一直处于"紧平衡"状态。为进一步推动我市无偿献血事业健康发展，增进全社会对无偿献血的理解和支持，调动更多的群众积极加入无偿献血队伍，确保临床用血安全。根据《献血法》有关要求，洛阳市红十字会、洛阳市中心血站联合面向社会公开招募无偿献血志愿者，希望符合条件的市民积极参与。

　　无偿献血志愿者招募条件：

　　1.年龄在18周岁至45周岁，身体健康;

　　2.遵纪守法、品行良好，具有奉献精神，热爱无偿献血公益事业，志愿从事无偿献血公益性社会服务工作，不计条件、不计报酬；

　　3.在临床血液供应紧缺时符合献血标准的能够自愿无偿献血；

　　4.履行加入无偿献血志愿者服务队登记手续和服务承诺，接受有关培训和管理；

　　5.自觉维护洛阳市红十字会无偿献血志愿者服务队的社会形象和志愿者的自身形象，不得以志愿者身份从事任何以营利为目的或违背社会公德的活动；

　　6.认同“人道、博爱、奉献”的红十字精神理念；

　　7.具有志愿精神和强烈的服务意愿，富有责任心和合作意识；

　　8.愿意从事红十字志愿服务工作，并具有一定的服务时间。

　　洛阳市红十字会向广大市民呼吁，如果您有仁爱之心，如果您有助人之愿，如果您有余时余力，那么请加入“洛阳市红十字会无偿献血志愿者”的行列中来吧。

　　志愿电话：18625798600  联系人：李老师

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李战功）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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