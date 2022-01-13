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5月6日、9日，孟津全区公共交通停运
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 孟津汽车站、交运吉利分公司 2022.05.05 17:42

　　今日，孟津汽车站、交运吉利分公司微信公众号发布车辆停运通知，具体内容如下：

　　车辆停运通知

　　按照洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部要求，2022年5月6日、9日孟津区开展全员核酸检测，届时孟津汽车站所有车辆服务核酸检测医护人员，全区公共交通停运。孟津汽车站301、302、305路公交车5月5日、5月8日(周四、周日)全天暂停运行，敬请广大乘客理解和支持，共同做好疫情防控工作。

　　孟津汽车站

　　2022年5月5日

　　通知

　　按照洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部要求，2022年5月6日、9日孟津区开展全员核酸检测，全区公共交通停运。届时，5月6日吉利分公司所有公交车辆停发，5月7日正常发车，5月5日、5月8日996路、997路、998路停发，337路和区内正常发车，5月9日所有车辆全部停发。给您乘车带来不便敬请谅解！

　　吉利分公司

2022年5月5日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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