瀍河区2000多名志愿者助力核酸检测

5日7时，在洛阳市瀍河区白马寺镇车站街社区，500多名居民正在街道、社区的部署安排下，按照间隔一米的队形整齐有序地做着核酸检测。

5日7时，在洛阳市瀍河区白马寺镇车站街社区，500多名居民正在街道、社区的部署安排下，按照间隔一米的队形整齐有序地做着核酸检测。其间，48岁的志愿者陈站立不停地在人群中往返，时而提醒居民注意事项，时而帮助坐在轮椅上的老人进入队伍，积极认真的工作态度赢了不少居民点赞。

陈站立是车站街社区地质六队家属院的居民，因为自己懂装修，平日里，谁家的水电不通、小件损坏，他都会伸出援手，帮忙维修，是社区有口皆碑的“好邻居”。

4日下午，他得知我市5个城区即将开展全员核酸检测后，立即报名参加志愿者，并在今天一早赶到现场维持秩序、协助医务人员录入居民信息等。

陈站立说，自2021年7月起，他连续4次主动参与白马寺镇车站街社区疫情防控志愿服务，志愿服务时长近200小时。上个月全市全员核酸检测时，他也参与其中。“那一次整个过程比较顺利，就是细节上略有不足。这一回，我们针对一些不足进行了改进，效率和秩序都好了很多。”陈站立说。

当日10时许，车站街社区的全员核酸检测工作顺利完成，陈站立的衣服也湿透好几遍。他说，能协助医务人员更好地完成核酸检测，为疫情防控尽自己的绵薄之力，感觉很值得。

记者了解到，5日上午，共有2000多名志愿者分布在瀍河区169个固定采样点，助力此次全员核酸检测任务。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 许红丽 姜华 张伊清 冀瑜 文/图/视频)