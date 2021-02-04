榜样！周瑞彩当选“出彩河南人”最美税务人

25日晚，“出彩河南人”最美税务人揭晓，洛阳市税务局稽查局检查一股股长周瑞彩获此殊荣。

25日晚，“出彩河南人”最美税务人揭晓，洛阳市税务局稽查局检查一股股长周瑞彩获此殊荣。

入选“出彩河南人”最美税务人，周瑞彩有些激动。她说：“这是肯定更是鞭策，以后要更加努力，在专业上不断突破，做党和人民的忠诚卫士。”说起本职工作，周瑞彩把稽查比作税收工作的一把“利剑”，是守护着税收大坝的最后一道防线。10年来，面对涉税违法犯罪，她有勇有谋、敢于斗争，其经手的查补税款超过10亿元；面对群众，她亲民爱民、无私奉献，用精准执法维护群众的合法权益；面对年轻同事，她用心指导、努力传帮带，呵护稽查“后浪”茁壮成长。

在同事的眼中，她是学习标兵、破案神手，更是忠诚卫士、稽查利剑。“河南省五一劳动奖章”获得者、全省练兵比武稽查系列第一名……近年来，周瑞彩收获满满。

不仅周瑞彩，其他“出彩河南人”最美税务人的故事也激烈着大家：有的用30年税苑忠诚坚守为民初心、践行新时代焦裕禄精神；有的立足税收征管改革“四精”要求，以创新实干推动税收便民服务举措在基层落地生根；有的秉法护税，以税务稽查“利剑”维护百姓利益和税收公平正义；有的在防汛救灾的危难时刻，与受灾百姓手拉手、肩并肩共渡难关，帮助百姓转危为安；有的在脱贫攻坚和乡村振兴一线，志智双扶，带领乡亲们闯出科技致富路……他们以坚强的党性、担当的品格在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，展现出税收服务党和国家事业发展的新作为，受到人民群众的广泛赞誉。