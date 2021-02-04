洛阳特教老师王丽娟荣获“出彩河南人”最美教师优秀奖

9日晚，“出彩河南人”2021最美教师发布仪式举行，栾川县特殊教育学校教师王丽娟获得优秀奖，成为洛阳今年唯一获此殊荣的教师。

9日晚，“出彩河南人”2021最美教师发布仪式举行，栾川县特殊教育学校教师王丽娟获得优秀奖，成为洛阳今年唯一获此殊荣的教师。

今年41岁的王丽娟是一名中共党员，2000年8月工作，于2010年起在栾川县特殊教育学校任教，主要从事培智班的教育教学工作。

给孩子们过生日

11年来，她把一腔慈爱倾注到这些特殊孩子身上，手把手教他们使用碗筷，带他们如厕，教孩子们生活常识和文化知识，帮助孩子们逐渐掌握自理能力，引导孩子自尊自爱自强。