洛阳多个县区开展防汛应急演练【视频】

24日以来，洛阳市南部区域有雨，局部地区降雨量较大。根据气象分析研判，今年洛阳市发生极端天气和暴雨洪涝灾害的概率较大，防汛形势依然复杂严峻。为全力以赴确保安全度汛，连日来，多个县区开展防汛应急演练，提早谋划做好防汛准备工作。

24日以来，洛阳市南部区域有雨，局部地区降雨量较大。根据气象分析研判，今年洛阳市发生极端天气和暴雨洪涝灾害的概率较大，防汛形势依然复杂严峻。为全力以赴确保安全度汛，连日来，多个县区开展防汛应急演练，提早谋划做好防汛准备工作。

栾川县开展防汛演练

“各位村民请注意，根据气象预报今天傍晚到夜间将有持续性大到暴雨……”24日下午，栾川县石庙镇光明村正在进行一场山洪灾害防御演练。广播里传出预警后，由村干部们组成的应急抢险队迅速行动，多名预警员同时发出预警信号，通过敲锣、吹口哨等方式，组织群众按照既定规划路线迅速转移。