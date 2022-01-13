记者刚刚获悉，瀍河区城市书房将于4月26日恢复开放。
记者刚刚获悉，瀍河区城市书房将于4月26日恢复开放。
记者刚刚获悉，瀍河区城市书房将于4月26日恢复开放。
开放时间： 8:30—20:30(中午12:00—13:00，晚上20:00—20:30闭馆消杀)。
根据“限流、预约”要求，读者需使用“河南文旅预约健康码”进行网络实名预约，现场扫“场所码”、核验健康码、行程码、测量体温等流程方可进馆，入馆后全程佩戴口罩。外地来洛(返洛)读者进馆时，需提供48小时内核酸检测阴性证明。
需要注意的是，无健康码的12岁以下未成年人必须由家长陪同，家长负责扫码并登记未成年人信息，测温正常方可进馆。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽 文/图）
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