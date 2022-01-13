洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 18:28

　　20日，由中共洛阳市委宣传部主办的2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉，徐冰、李若芳、王珊珊、任禾、冯飞燕、杨盘根、李高峰、王聚才、段朝阳、王丽娟等人获得该荣誉。

　　为积极培育和践行社会主义核心价值观，集聚洛阳经济社会发展正能量，市委宣传部去年继续开展“最美洛阳人”大型集中宣传活动，宣传报道了全市各行各业的先进基层典型100余人，最终从100余人中评选出“最美洛阳人”十佳人物。

　　2021年度“最美洛阳人”十佳人物分别是：创新宣讲形式，用说唱形式创作《三四轮嗨歌》助力全国文明典范城市创建的洛阳市公安交警支队长春交巡大队谷水中队中队长徐冰；坚持“以病人为中心”，开展“护士到家”“服务零距离”等温暖护理模式的宜阳县中医院护理部主任冯飞燕；坚守创作底线，致力讲好故事荣获第四届“茅盾新人奖”及“茅盾新人奖·网络文学奖”的洛阳青年作家任禾；用群众喜闻乐见形式宣传党的路线方针政策，扎根社区进行文化传播的洛龙区关工委副主任兼爱国主义教育团团长杨盘根；带领中国女足夺得亚洲杯冠军的中国国家女子足球队队长、洛阳籍“铿锵玫瑰”王珊珊；用耐心、爱心呵护“折翼天使”的栾川特殊教育学校教师王丽娟；身残志坚、不等不靠，用勤劳双手创造幸福生活的修脚工王聚才；把工作当事业，对钳工技能精益求精的中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长李高峰；以一颗善良之心，诠释洛阳交通人神圣使命的洛阳市公交集团二分公司81路线车长李若芳；矢志不渝践行“航空报国”初心使命的中国空空导弹研究院首席专家段朝阳。

　　从本月起，我市将集中对以上先进人物进行集中宣传。在洛浦公园“道德长廊”、王城公园、西苑公园等场所，公交车、地铁等站屏以及电梯卫士对他们的事迹进行宣传；同时还要把他们的故事以群众耳熟能详的形式创作成文艺作品，走进社区、学校、工厂等地，让他们的精神影响身边人，传递“洛河正能量”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强 陈昕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市教育局：学校不得向学生收取核...
  • 新安县将确保234个重点项目全年完成投...
  • 刚刚，洛阳疾控发布重要提醒！
  • 2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉
  • 五一前后，洛阳市将再添一批社区健身中心
  • 全省唯一！洛龙区入选教育部“双减”...
  • 每天坚持两小时，洛阳83老人打乒乓球...
  • 宜阳县前进大桥改扩建封闭施工 请注意...
  • 涧西区：海绵化改造让小区空地变身“...
  • 226家！洛阳首批市级“专精特新”中小...
    		•
    百姓呼声
    吉彩游泳馆租赁到期，储值卡余额怎么处理
    自来水公司对于家庭用水多的是否有优惠？
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    花海园丁

    晚樱

    洛浦晨月

    为觅春踪垄上行
    /欢乐在孟津结缘农场
    /人像篇 牡丹花之艳
    /我在春花灿漫时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605