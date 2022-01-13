2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉

20日，由中共洛阳市委宣传部主办的2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉，徐冰、李若芳、王珊珊、任禾、冯飞燕、杨盘根、李高峰、王聚才、段朝阳、王丽娟等人获得该荣誉。

20日，由中共洛阳市委宣传部主办的2021年度“最美洛阳人”十佳人物名单出炉，徐冰、李若芳、王珊珊、任禾、冯飞燕、杨盘根、李高峰、王聚才、段朝阳、王丽娟等人获得该荣誉。

为积极培育和践行社会主义核心价值观，集聚洛阳经济社会发展正能量，市委宣传部去年继续开展“最美洛阳人”大型集中宣传活动，宣传报道了全市各行各业的先进基层典型100余人，最终从100余人中评选出“最美洛阳人”十佳人物。

2021年度“最美洛阳人”十佳人物分别是：创新宣讲形式，用说唱形式创作《三四轮嗨歌》助力全国文明典范城市创建的洛阳市公安交警支队长春交巡大队谷水中队中队长徐冰；坚持“以病人为中心”，开展“护士到家”“服务零距离”等温暖护理模式的宜阳县中医院护理部主任冯飞燕；坚守创作底线，致力讲好故事荣获第四届“茅盾新人奖”及“茅盾新人奖·网络文学奖”的洛阳青年作家任禾；用群众喜闻乐见形式宣传党的路线方针政策，扎根社区进行文化传播的洛龙区关工委副主任兼爱国主义教育团团长杨盘根；带领中国女足夺得亚洲杯冠军的中国国家女子足球队队长、洛阳籍“铿锵玫瑰”王珊珊；用耐心、爱心呵护“折翼天使”的栾川特殊教育学校教师王丽娟；身残志坚、不等不靠，用勤劳双手创造幸福生活的修脚工王聚才；把工作当事业，对钳工技能精益求精的中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长李高峰；以一颗善良之心，诠释洛阳交通人神圣使命的洛阳市公交集团二分公司81路线车长李若芳；矢志不渝践行“航空报国”初心使命的中国空空导弹研究院首席专家段朝阳。

从本月起，我市将集中对以上先进人物进行集中宣传。在洛浦公园“道德长廊”、王城公园、西苑公园等场所，公交车、地铁等站屏以及电梯卫士对他们的事迹进行宣传；同时还要把他们的故事以群众耳熟能详的形式创作成文艺作品，走进社区、学校、工厂等地，让他们的精神影响身边人，传递“洛河正能量”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强 陈昕）