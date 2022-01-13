4月21日洛阳牡丹花情预报

桃李花开人不窥，花时须是牡丹时。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
桃李花开人不窥，花时须是牡丹时。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
桃李花开人不窥，花时须是牡丹时。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
中国国花园：全园共有约250个品种牡丹成片开放，主要分布在二乔亭、国色广场，东门内广场周边。其中盛开的牡丹品种有镰田锦、花王、白神、白峰、名望、镰田藤、御所樱、皇冠、海黄等；初开的牡丹品种有玉镰、金阁、金杯等。园内黄刺玫、玫瑰、芍药等争奇斗艳。
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