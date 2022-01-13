洛阳模拟机场“供电中断”　检验极端状况飞航保障能力

“洛阳北郊机场两回路供电线路全部失压，请市中供电公司尽快支援”。4月1日，国网洛阳供电公司市中供电公司接到洛阳北郊机场的“求助”电话，从而拉开了机场停电联合应急演练的序幕，双方联手检验极端状况飞航保障能力。

“洛阳北郊机场两回路供电线路全部失压，请市中供电公司尽快支援”。4月1日，国网洛阳供电公司市中供电公司接到洛阳北郊机场的“求助”电话，从而拉开了机场停电联合应急演练的序幕，双方联手检验极端状况飞航保障能力。

在飞机降落机场的过程中，电力保障至关重要。傍晚时分，洛阳北郊机场的跑道异常繁忙，在塔台的指挥下，用于教学的飞机以及民航客机，在地面灯光的指引下，一架接着一架降落到跑道上，在机场中心配电室，同样忙碌的还有参与机场停电联合应急演练的队员们。

“供电公司第一时间启动应急保电响应预案，立即组织应急抢修队伍和抢修物资火速赶往现场，在最短时间内完成故障原因查找、排除和电源接入工作，保障机场正常运行并在最短时间内恢复供电。”国网洛阳供电公司市中供电公司党总支书记朱红亚表示，洛阳北郊机场属于洛阳供电公司一级重要用电客户，保障其供电安全极为重要。

按照预案，演练模拟突发状况导致机场双回路供电线路全部停电，紧急请求供电公司尽快支援。在机场自备应急电源紧急启动的情况下，国网洛阳供电公司第一时间启动应急保电响应预案，对机场塔台、助航灯光系统、导航台等重要负荷紧急供电，确保机场正常运行，飞机正常起降。

“我们这一次演练是有实战背景的，结合实际情况设置演练科目，演练的主题是保证洛阳北郊机场中心变电站供电安全，通过演练切实提高了机场电力灯光分部，在紧急情况下的应急处置能力，在双方的有力配合下，能够保障机场正常安全运行。”洛阳北郊机场机场管理部电力灯光分部经理胡学涛介绍，去年，洛阳北郊机场完成飞机起降22.6万架次，在全国机场中排名前十。这些起降的飞机中，有大多数属于飞行训练飞机。洛阳北郊机场隶属于中国民航飞行学院洛阳分院，是中国民航飞行学院中规模最大、业务最齐、培训能力最强的飞行训练分院，我国民航现役飞行员中，每4人就有1人在洛阳分院产生。夜间借助灯光实现降落，是飞行员飞行训练的基础科目。

演练结束后，国网洛阳供电公司市中供电公司对整体演练情况进行了点评，针对薄弱环节提出了整改提升措施。通过演练，进一步检验了应急预案的可实施性，提高了机场与供电公司之间的协调联动能力，锻炼了应急队伍快速恢复供电的实战能力，确保在突发故障时能够快速恢复重要用户供电，对持续优化电力营商环境、提升供电服务水平具有重要意义。(张静、董龙昌、孙燕姿)④