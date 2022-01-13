赏洛阳牡丹 这份攻略请收好

春风入怀，牡丹盛开。进入4月，洛阳满城花香，牡丹芳姿惹人醉。哪里能看牡丹？最佳观赏期是什么时候？各牡丹观赏园有啥最新入园要求？本网整理了一份详尽的赏牡丹攻略。

中国国花园的二乔牡丹

春风入怀，牡丹盛开。进入4月，洛阳满城花香，牡丹芳姿惹人醉。哪里能看牡丹？最佳观赏期是什么时候？各牡丹观赏园有啥最新入园要求？本网整理了一份详尽的赏牡丹攻略。

中国国花园

●位置：洛龙区龙门大道2号(东门)、牡丹桥南(西门)

●特色牡丹品种：园内有牡丹1000余个品种60余万株，特色牡丹品种有姚黄、豆绿、黑海撒金、二乔、海黄、长寿乐、八束狮子等。

●花情预报：目前，景玉、宫样妆等2万余株早开品种牡丹初开。4月5日前后，彩绘、黑海撒金等8万余株牡丹开放。4月10日前后，珊瑚台、紫蓝魁、玉板白等约20万株牡丹盛开。4月15日前后，胡红、烟绒紫、岛锦等约30万株牡丹盛开。

●乘车路线：到东门可乘坐33路、52路、53路、55路等公交车，到西门可乘坐地铁2号线，1路、37路、601路、602路等公交车。

隋唐城遗址植物园牡丹绽放

隋唐城遗址植物园

●位置：洛龙区王城大道281号

●特色牡丹品种：园内有牡丹1200余个品种30余万株，特色牡丹品种有银丝贯顶、百花娇艳、麟凤、黄冠、丹景红等。

●花情预报：园内紫蓝魁、锦袍红、洛阳红等1500余株催花牡丹已陆续开放，鲁粉、凤丹、景玉、荷花绿等2.5万余株早开品种牡丹已初开。清明假期，园内6万余株早开牡丹进入盛花期。

●乘车路线：到西门可乘坐地铁2号线，26路、29路、34路、37路、49路、99路等公交车。到南门可乘坐D3、1路、3路等公交车。到北门可乘坐1路、77路等公交车。