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以贴心服务让老人放心打疫苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.04.02 08:53

　　近期疫情防控形势严峻复杂，市疾控中心提醒市民做好个人防护，减少非必要出行，呼吁大家尤其是老人尽快接种新冠疫苗。老人打疫苗的话题被反复提及，值得大家关注。

　　疫苗的完全接种率是防疫关键，老人大都有基础性疾病，更应优先接种疫苗。前几天，香港大学发布的一项研究数据显示，对于60岁以上老人来说，接种三剂次疫苗，防重症、防死亡的有效率都超过了90%。可是，比较各年龄段人群的接种率，老人接种疫苗仍是薄弱环节，亟待补上短板。

　　当前，一些老人仍然存在顾虑，打疫苗不太积极。有的担心有慢性病，接种会带来副作用；有的老人行动不便、很少出门，觉得病毒不会找上门，没有必要打疫苗。可问题在于，新冠病毒往往“爱找”年迈体弱者，因感染而诱发其他并发症的不在少数，家人“中招”并传染给长辈的例子也很多。一般来说，打疫苗是更好的选择，许多慢性病在稳定期也不影响打疫苗，至于接种疫苗会出现反应，绝大多数情况不需要特殊处理会自愈。可见，打消老人打疫苗的顾虑，需要在耐心释疑、贴心服务上多下功夫。

　　过去两年多，洛阳加快老人打疫苗，探索出一些好做法。从打疫苗送鸡蛋，到免费车接车送，再到进社区上门服务，各城市区招数频出，解决了一些老人接种疫苗的障碍问题，提高了老人接种的积极性。事实证明，服务老人群体接种疫苗，有温度才能有速度。真正关切老人的关切，把道理讲清楚、把服务做到位，就能赢得理解和支持，真正打通老人接种疫苗的“最后一公里”。

　　防疫不能留短板，老人防疫尤其要多用心。以贴心服务让老人放心打疫苗，需要我们以老人听得懂、能接受的话语，做好精准释疑；同时抓住时间窗口，继续推广、延续好做法，创新推出“义诊＋接种”等服务模式，加快筑牢群体防疫屏障，相信洛阳定能在这场疫情防控持久战中牢牢把握主动权。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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