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瀍河区、老城区：多策并举筑起群众生活“保障线”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 08:35

　　“白菜、包菜、洋葱……蔬菜种类真全，够我们吃几天了。”1日上午，居家隔离的瀍河区瀍西街道北关社区居民李女士一边感谢，一边接过社区工作人员送上门的蔬菜包。

　　疫情发生后，瀍河区全力做好市场“稳价保供”工作，对封控区实行生活物资统一下单、统一配送机制。由社区网格员、党员和志愿者在微信群对接居民需求，统一购买后将相关物资分送到户。

　　该区实行商贸流通企业生活必需品日监测、日报告制度，及时引导企业备货补货，保证疫情防控期间蔬菜、肉类等应急物资的正常运输。同时，该区加大市场价格巡查与执法力度，严厉打击违法行为。

　　瀍河区政府有关负责人介绍，该区已制定相应措施，确保做好封控、管控区域内居民的医疗服务保障工作，对封控区、管控区老弱病残等急需就诊、做手术或者待产孕妇等人员，安排救护车点对点转运到指定医疗机构，发现发热患者第一时间转运。另外，辖区各医疗机构要保障好特殊群众正常就医需求，不得拒绝接诊。

　　该负责人表示，下一步，该区将根据疫情防控形势和群众需求，持续配送蔬菜包等生活物资，保障封控区、管控区居民日常生活需求。同时，完善应急状态下医疗服务管理运行机制，确保有救治需求的人员在第一时间得到救治。

　　昨日上午，老城区西北隅、东北隅街道被划为管控区后，老城区市场供应保障专班积极采取措施，为辖区内群众做好生活保障。老城区共设14个应急网点，西北隅、东北隅管控区域又增设3个机动生活物资供应保障点，保障物资及时供应。

　　为保证这些物资供应保障点的供应，老城区相关部门开辟宏进市场、丹尼斯超市直供渠道，及时调配管控区货源供应，每日为各个物资供应保障点配送食品、日用品等物资。同时，开发线上服务渠道，对接拼多多、美团、丹尼斯线上购物等无接触配送企业，多样化满足管控区居民需求。行动不便、居家隔离的群众可与社区联系，由网格员、党员和志愿者代购、配送物资上门。目前，老城区各商超及市场物资供应平稳、有序。

　　此外，老城区政府有关负责人说，如果有居民出现发热等可疑症状，将被就近转运到发热门诊进一步排查。对于确有应急就医等紧急需求的群众，将专门安排社区人员提供对接服务。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 郭秩铭 通讯员 王少峰 石智卫）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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