开门红！一季度洛阳石化工业总产值超百亿元

1日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，今年一季度，该企业工业总产值超100亿元，同比增长约39%，利润同比增长7.1%，原油加工量、汽油销售量等主要生产经营指标均超计划完成，实现新年高质量开门红。

1日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，今年一季度，该企业工业总产值超100亿元，同比增长约39%，利润同比增长7.1%，原油加工量、汽油销售量等主要生产经营指标均超计划完成，实现新年高质量开门红。

生产经营高效运行。今年前两个月，洛阳石化共实施提质增效项目118项，累计增效4892万元。通过夯实平稳创效根基，全面强化工艺和设备管理，企业不断抓实流程优化、装置运行优化、产品结构优化，充分挖掘创效潜能，目前已实现提质增效项目全覆盖。企业同时持续强化专业管理和优化测算，深化业财融合，为生产经营决策提供有力支撑。

原油采购保供降本。今年一季度，洛阳石化将原油采购降本作为重中之重，紧盯油价、贴水、运费走势，综合用好机会油种、套期保值工具和商储库资源，充分发挥日照—濮阳—洛阳原油管道和洛阳原油商业储备基地作用，大幅度减少原油途耗量，实现进口原油滞期同比减少262小时，降幅达到75%；推动进口原油到岸价与中国石化集团公司平均价差大幅收窄，价差同比每桶收窄0.6美元。

炼油化工优化创效。今年一季度，洛阳石化实现PX、OX等高价值产品产量环比增长6%，预计产品库存较年初下降18%。企业通过准确把握生产经营节奏,坚持效益导向，强化系统化思维，科学研判石油化工市场形势，准确把握经济运行的特点，及时调整产品结构和装置运行优化对策举措，谋划成品油分流方案，建立以天保周、以周保月、以月保季、以季保年的滚动运行机制，确保年度各项指标顺利完成。

转型升级加快推进。围绕炼油提质，洛阳石化积极发挥炼油结构调整项目产能优势，同时加快推进洛阳—新郑国际机场航煤管道建设，为提升炼油板块竞争力创造条件；围绕化工转型，洛阳石化抓住乙烯产业发展机遇期、窗口期，全力推进百万吨乙烯项目落地，并按照中国石化集团公司部署推进PBST项目和芳烃产业链升级。企业目前已启动百万吨乙烯和洛阳—新郑国际机场航煤管道项目管理手册编制工作，并根据百万吨乙烯项目大型设备清单，继续协同相关单位完善大件运输路线策划方案和现场预制场地规划方案。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧）