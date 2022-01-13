洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开全市安全生产视频会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 20:59

徐衣显在全市安全生产视频会议上强调
人民至上生命至上坚决扛稳最严格责任
入脑入心入深入实全方位守牢安全底线

　　3月31日上午，市长徐衣显主持召开视频会议，学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、李克强总理指示要求和全国、全省会议精神，强调要始终坚持人民至上、生命至上，入脑入心、入深入实，精准施策、标本兼治，全力营造安全稳定环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　徐衣显强调，一要强化政治担当，树牢底线思维。时刻绷紧安全生产这根弦，科学研判复杂形势，以拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉落实落细中央、省、市各项部署要求，自觉把人民至上、生命至上的理念贯穿到安全生产各领域全过程，守牢安全生产底线。二要坚持精准施策，全面查险除患。深化重点行业领域风险隐患大排查、大起底、大整治专项行动，抓好煤矿非煤矿山打非治违，推进危化品和燃气“两个集中治理”，强化“三合一”“九小”场所等重点领域消防安全防控，实施道路交通安全整治提升，加强建筑施工安全治理，开展森林防火“六个一”活动，完善落实各级防汛工作预案，排查整治旅游景区风险隐患，查漏补短、动态建账、逐一挂账、逐一销号，坚决遏制各类事故发生。三要扣紧责任链条，层层抓好落实。坚决执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”规定，严格落实“三管三必须”要求，常态化督促企业落实落细主体责任。以铁面、铁规、铁腕、铁心严厉打击非法行为，依法从严追责问责。严格执行领导干部到岗带班等应急值守制度，加强会商调度，预置应急力量，备足物资装备。

　　针对当前严峻复杂的疫情防控形势，徐衣显要求各级各部门全面落实中央、省、市疫情防控部署要求，果断、快速、精准做好防控工作。完善市县两级扁平化指挥体系，有序、顺畅、高效运转。提升流调溯源能力，迅速摸清传播链条，应隔尽隔、即报即转。加强社会面管控，严格精准管控封控。充实防疫物资储备，做好生活物资供保。及时公布疫情动态，做好舆论引导，保障群众正常生产生活秩序。

　　孙延文、梁庆、魏险峰、侯占国、张武清参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳部分城市区进行管控并开展全员核...
  • 今日7时起，洛阳老城区将开展第二轮全...
  • 关于我市1例新冠肺炎确诊患者和2例新...
  • 回归公益属性！洛阳市东方人民医院揭牌
  • 省实验中学洛阳学校正式揭牌 预计6月...
  • 洛阳中心城区50条公交线路暂停运营或调整
  • 洛阳交运发布重要通知：这些车辆全部停运
  • 瀍河区、洛龙区、西工区、涧西区影院...
  • 洛阳与俄罗斯友城陶里亚蒂市举行友好...
  • 电动三四轮车如何报废、置换？最新最...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    洛阳单体最大跨河供热...
    中国国花园：牡丹初放...
    老城区：加快推进老年...
    中国一拖：抓紧生产 产...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605