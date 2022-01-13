徐衣显主持召开全市安全生产视频会议

3月31日上午，市长徐衣显主持召开视频会议，学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、李克强总理指示要求和全国、全省会议精神，强调要始终坚持人民至上、生命至上，入脑入心、入深入实，精准施策、标本兼治，全力营造安全稳定环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在全市安全生产视频会议上强调

人民至上生命至上坚决扛稳最严格责任

入脑入心入深入实全方位守牢安全底线

3月31日上午，市长徐衣显主持召开视频会议，学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、李克强总理指示要求和全国、全省会议精神，强调要始终坚持人民至上、生命至上，入脑入心、入深入实，精准施策、标本兼治，全力营造安全稳定环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显强调，一要强化政治担当，树牢底线思维。时刻绷紧安全生产这根弦，科学研判复杂形势，以拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉落实落细中央、省、市各项部署要求，自觉把人民至上、生命至上的理念贯穿到安全生产各领域全过程，守牢安全生产底线。二要坚持精准施策，全面查险除患。深化重点行业领域风险隐患大排查、大起底、大整治专项行动，抓好煤矿非煤矿山打非治违，推进危化品和燃气“两个集中治理”，强化“三合一”“九小”场所等重点领域消防安全防控，实施道路交通安全整治提升，加强建筑施工安全治理，开展森林防火“六个一”活动，完善落实各级防汛工作预案，排查整治旅游景区风险隐患，查漏补短、动态建账、逐一挂账、逐一销号，坚决遏制各类事故发生。三要扣紧责任链条，层层抓好落实。坚决执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”规定，严格落实“三管三必须”要求，常态化督促企业落实落细主体责任。以铁面、铁规、铁腕、铁心严厉打击非法行为，依法从严追责问责。严格执行领导干部到岗带班等应急值守制度，加强会商调度，预置应急力量，备足物资装备。

针对当前严峻复杂的疫情防控形势，徐衣显要求各级各部门全面落实中央、省、市疫情防控部署要求，果断、快速、精准做好防控工作。完善市县两级扁平化指挥体系，有序、顺畅、高效运转。提升流调溯源能力，迅速摸清传播链条，应隔尽隔、即报即转。加强社会面管控，严格精准管控封控。充实防疫物资储备，做好生活物资供保。及时公布疫情动态，做好舆论引导，保障群众正常生产生活秩序。

孙延文、梁庆、魏险峰、侯占国、张武清参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)