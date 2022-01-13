中国国花园1000余株催花牡丹已经绽放

眼下，春回河洛百花开，在中国国花园，催花牡丹已悄然绽放，您有空可以去看看。

眼下，春回河洛百花开，在中国国花园，催花牡丹已悄然绽放，您有空可以去看看。

昨日上午，记者在中国国花园西大门广场附近看到，催花大棚里的二乔、洛阳红等牡丹已迫不及待地绽放枝头，春风拂过，摇曳生姿。

中国国花园有关负责人介绍，目前园内栽植牡丹1000余个品种60余万株，其中早开牡丹约12万株、中开牡丹约30万株、晚开牡丹约18万株。

当前疫情防控形势依然严峻，中国国花园严格落实国家和省、市疫情防控要求，实行“预约+限流+扫码+测温+正确戴口罩”入园方式，省外游客入园还须提供48小时内核酸检测结果阴性证明，省内游客入园须提供24小时内核酸检测结果阴性证明。园内还坚持每天对赏花道路、公厕、座椅、垃圾箱等重点区域和设施消杀，确保各项疫情防控措施落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 袁美丽 文/图)