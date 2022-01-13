中国国花园1000余株催花牡丹已经绽放

眼下，春回河洛百花开，在中国国花园，催花牡丹已悄然绽放，您有空可以去看看。
眼下，春回河洛百花开，在中国国花园，催花牡丹已悄然绽放，您有空可以去看看。
眼下，春回河洛百花开，在中国国花园，催花牡丹已悄然绽放，您有空可以去看看。
昨日上午，记者在中国国花园西大门广场附近看到，催花大棚里的二乔、洛阳红等牡丹已迫不及待地绽放枝头，春风拂过，摇曳生姿。
中国国花园有关负责人介绍，目前园内栽植牡丹1000余个品种60余万株，其中早开牡丹约12万株、中开牡丹约30万株、晚开牡丹约18万株。
当前疫情防控形势依然严峻，中国国花园严格落实国家和省、市疫情防控要求，实行“预约+限流+扫码+测温+正确戴口罩”入园方式，省外游客入园还须提供48小时内核酸检测结果阴性证明，省内游客入园须提供24小时内核酸检测结果阴性证明。园内还坚持每天对赏花道路、公厕、座椅、垃圾箱等重点区域和设施消杀，确保各项疫情防控措施落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 袁美丽 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605