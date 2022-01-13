清明节假期，洛阳中小学师生非必要不外出、不离洛

清明节假期即将到来，为做好假期期间校园疫情防控工作，昨日，我市发布《关于做好全市教育系统清明假期期间疫情防控工作的通知》(简称《通知》)，要求假期期间师生非必要不外出、不离洛，不前往涉疫地区，不参加聚集性活动。

清明节假期即将到来，为做好假期期间校园疫情防控工作，昨日，我市发布《关于做好全市教育系统清明假期期间疫情防控工作的通知》(简称《通知》)，要求假期期间师生非必要不外出、不离洛，不前往涉疫地区，不参加聚集性活动。

【关键词】健康监测

“近期，国内疫情多点并发，感染人数仍在快速增长，疫情防控形势严峻。”市教育局相关负责人说，清明节快到了，聚集性活动逐渐增多，疫情输入、传播风险进一步增大；为积极应对疫情不确定因素、主动防范化解风险，确保洛阳师生安全，我市对假期期间全市教育系统疫情防控工作进行了统筹安排。

《通知》要求，清明节假期，各驻洛高校、各县区教体局、市直公办及民办学校，要密切关注疫情发展变化，继续坚持日报告、零报告制度，做好假期期间师生及共同居住者的健康状况、活动轨迹等信息统计、报送工作；通过学生及其共同居住者钉钉打卡、健康监测等方式，准确、全面、及时掌握疫情信息。

【关键词】假期出行

按照要求，各校师生员工在清明节假期期间非必要不外出、不离洛、不前往涉疫地区，不参加聚集性活动，不扎堆、不聚会、不聚餐(包括婚丧嫁娶、生日宴、寿宴等活动)；在市区活动时，要全程严格戴口罩，自觉遵守属地有关清明祭扫规定，鼓励开展文明、绿色、远程祭扫活动，确保平安度过清明假期。

确需离洛外出的师生员工，要及时向学校履行报备审批手续；学校中层以上领导，须向上级教育行政部门报备审批；外出后要严格遵守当地疫情防控要求，及时上报行动轨迹，并做好个人防护；返洛后须提前3天向社区报备，并落实疫情防控规定。