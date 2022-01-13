勇救落水儿童的嵩县籍武警战士5000元奖金捐出 助力家乡抗疫

连日来，洛报融媒报道了洛阳市嵩县籍武警战士李海洋勇救落水儿童的事情，当地政府部门奖励他5000元见义勇为奖金。27日，记者获悉，李海洋已将这笔奖金捐献给嵩县红十字会，用于家乡抗疫。

连日来，洛报融媒报道了洛阳市嵩县籍武警战士李海洋勇救落水儿童的事情，当地政府部门奖励他5000元见义勇为奖金。27日，记者获悉，李海洋已将这笔奖金捐献给嵩县红十字会，用于家乡抗疫。

“无论换成谁，都会下水救孩子的。”27日，说起救人的事情，李海洋再次强调自己只是做了一点小事，他收到政府奖励的5000元奖金，觉得受之有愧，考虑到眼下疫情形势严峻复杂，他暂不能为家乡抗疫做事，遂决定捐献这笔奖金，为家乡抗疫尽一点绵薄之力。他将想法告诉家人后，得知大家的一致赞同。

李海洋的父亲说，孩子能有这份心意，作为父母感到欣慰和高兴，不枉党和政府多年来对孩子的教育与培养。

李海洋与嵩县卫健部门取得联系，说明了想要捐款助力家乡抗疫的意向，工作人员对此表示感谢，但无法直接接收这笔捐款，建议他与嵩县红十字会联系，下面有一个新冠肺炎疫情防控的捐赠项目。

随后，李海洋在父母陪同下，来到嵩县红十字会，将5000元现金交到负责接待的工作人员手中，对方按照要求进行登记，并为他颁发捐赠证书。

嵩县红十字会副会长张松献说，感谢李海洋的善心义举，对他捐赠奖金一事表示崇高敬意，这笔爱心款将用于疫情防控工作。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 邱明/文 通讯员 赵明辰 王高峰/图)