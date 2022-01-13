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“双碳”目标推进再添“洛阳动力”！这家企业获得国际合作重磅奖项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 22:08

　　25日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，该企业近日凭借与全球最大水务公司苏伊士环境集团、国内单流程规模最大项目盛虹炼化一体化项目在污水处理上的合作，成功获得2021年度中法团队合作创新奖奖杯。

　　作为国家石化产业规划布局方案重点推进项目，盛虹炼化一体化项目总投资约700亿元，建成投产后将刷新我国炼化项目单流程规模纪录。

　　在该项目建设中，中石化洛阳工程与苏伊士环境集团项目团队紧密合作，不仅完成了每小时2600立方米污水处理厂工程设计，还运用“以废治废”先进理念，成功为业主提供了石化废水超低排放绿色解决方案。

　　依托先进的工程设计，合作双方将污水处理工艺和炼化工艺充分结合，与上游装置协同设计，将本该当作废弃物进行处置的“水、气、渣”作为可利用的资源，回收使用在污水处理流程中，实现变废为宝，推动生产企业由“污水治理者”向“环境友好的资源整合者”转变。

　　目前，盛虹炼化污水处理厂已由工程建设转入安装调试阶段，竣工投用后其污水回用率可达84%，每年可减少二氧化碳排放8000吨。

　　“在第三十五届‘中国水周’期间获得这一重大奖项奖杯，令我们感到格外自豪。”中石化洛阳工程相关负责人表示。

　　早在2017年，中石化洛阳工程就与苏伊士环境集团合作完成了大连恒力石化每小时2000立方米污水处理厂项目建设，首次将“嵌入式污水处理厂”的理念应用在石化行业大型污水处理项目，并因此先后获得2017年度中法团队合作创新奖气候特别奖、2018年度国际水协项目创新奖铜奖。

　　中法团队合作创新奖创立于2014年，旨在奖励中法两国通过高等院校、实验室、研发中心及企业共同合作研发的，对社会、经济、工业与环境具有重要意义和影响的杰出创新项目。该项大奖评选由促进中法两国商贸关系的重要机构法中委员会主办，并受到法国经济与财政部、法国教育研究与创新部、以及法国中国工商会支持。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李建永)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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