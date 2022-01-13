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采集样本2283760人！洛阳举行新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 19:36

　　如果医院发热门诊发现一名患者核酸检测初筛阳性，该如何快速处理？3月25日，洛阳市在5个城市区开展新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练，进一步提升疫情防控能力，为全市人民群众健康和经济社会发展提供保障。

　　此次演练瞄准实战实训，模拟西工区发现1例省外输入阳性病例，设置有指挥体系平急转换、流调溯源、转运隔离、全员核酸检测、社会面管控5个场景，是一次疫情防控应急处置全要素、全流程的实战演练，周边4个城市区同期开展全员核酸检测。

　　此次演练重在指挥体系快速平急转换、扁平化运行，多部门协同联动，数据信息实时共享，流调溯源科学精准，风险人员快速锁定，重点人员迅速隔离，社会面管控及时到位，用最快的速度、最小的代价将突发疫情“圈住、封死、捞干、扑灭”。

　　此次演练将全员核酸检测作为重点内容，确保“采送检报”有效衔接、全流程快速有序、样本转运安全稳妥、检测结果准确无误。据悉，此次5个城市区全员核酸检测，共设置采样点1918个，采样台4855个，采样人员6670人。对于行动不便人员，由采样小分队在完成该采样点现场采样任务后，上门采样。23377名党员和青年志愿者参与全员检测志愿服务，多个城市区还设立“敲敲门”服务队，提醒居民分时段有序参加核酸采样，确保辖区人群核酸检测全覆盖。

　　截至3月25日15时，5个城市区在全员核酸检测中共采集样本2283760人，所采样本已分批送至我市21处核酸检测机构。

　　以演促练、以练备战，是不断提升疫情防控能力和应急处置能力的有效举措。目前国内疫情多点散发，防控形势严峻，输入性风险不断增加，市疫情防控指挥部要求相关单位对照演练暴露出的短板和薄弱环节，固强补弱，增强快速反应能力、应急处置能力、疫情防控能力，奋力实现长周期不发生大规模疫情的目标，保障全市人民群众身体健康和经济社会发展大局持续安全稳定。

　　当天上午，省委疫情防控督查组、省疫情防控指挥部应急指导组对本次应急处置实战演练进行了现场督导指导，我市疫情防控指挥部派出5个督导组到分包城市区进行督导。副市长贺敏参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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