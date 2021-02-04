24日，市委审计委员会第四次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，传达学习全国审计工作会议、省委审计委员会第五次会议、全省审计工作会议精神以及省委书记楼阳生、省长王凯关于审计工作的指示要求，总结2021年全市审计工作，研究部署2022年审计工作重点任务。

市委审计委员会第四次会议召开

江凌主持 徐衣显参加

24日，市委审计委员会第四次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，传达学习全国审计工作会议、省委审计委员会第五次会议、全省审计工作会议精神以及省委书记楼阳生、省长王凯关于审计工作的指示要求，总结2021年全市审计工作，研究部署2022年审计工作重点任务。市委书记、市委审计委员会主任江凌主持会议。

会议听取了全市2021年审计工作情况及2022年审计工作安排建议的汇报，审议了《2022年洛阳市统一组织审计项目计划》。

会议肯定了2021年全市审计工作成效。会议指出，2021年，全市审计机关贯彻落实中央、省关于审计工作的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，持续改进审计方式方法，为洛阳加快建强副中心、形成增长极提供了坚强审计保障。2022年，全市审计机关要深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，聚焦市委全局性重点工作安排，提升深入研究工作的能力水平，加强信息化力量建设，着力提高重点审计项目质量效果，切实发挥审计监督“利器”作用，为洛阳经济社会高质量发展作出更大贡献。

会议强调，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要作用。全市审计机关要着力突出审计政治属性和政治功能，深刻领会新时代新要求，不断加强党对审计工作的领导，更加善于从政治上把握审计工作，充分体现“国之大者”“省之要者”，在推动党中央政令畅通、确保省委市委重大决策部署落地见效等方面发挥应有作用。要着力突出重大问题审计监督，紧盯重要问题、关键领域，聚焦中央、省委关于经济工作的重大部署，立足主责主业，加强经济领域审计监督，着力发现问题、解决问题；聚焦重大风险防范化解，立足于防、着眼于早，依法依规加强政府隐性债务和政府平台、金融等领域审计监督，更好促进经济持续健康发展；聚焦重点民生问题，充分发挥审计保障执行、促进发展的职能作用，推动教育、就业、医疗、养老、社会保障等民生领域部署要求落到实处。要着力突出推动领导干部规范用权和担当作为有机统一，通过有力有效的审计监督，既要解决干部不作为、乱作为问题，又要鼓励领导干部大胆作为、勇于创新，营造干事创业的浓厚氛围。要着力突出审计结果运用，坚持治已病与治未病相统一，既善于揭示问题、从严追究责任，又在举一反三、推动问题整改上下功夫，注重从制度层面研究解决屡审屡犯、屡犯屡审的问题，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，着力做好审计“后半篇文章”。要着力突出能力作风建设，以“能力作风建设年”活动为抓手，持续锻造敢于担当的职业精神和扎实过硬的专业能力，加强研究型审计机关建设，持续加强学习、更新思想观念、转变思维方式、提升专业素养，更加善于抓本质问题、关键问题，打造让党放心、让人民满意的审计铁军。

徐衣显、王军、孙延文、吉振华等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)