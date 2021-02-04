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李亚主持召开市委审计委员会第三次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.19 19:21

市委审计委员会召开第三次会议
李亚主持会议并讲话 　　

　　19日，市委书记、市委审计委员会主任李亚主持召开市委审计委员会第三次会议，认真学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和全国、全省有关会议精神，总结2020年全市审计工作，研究部署2021年重点工作，审议《中共洛阳市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《中共洛阳市委审计委员会2021年度统一组织审计项目计划》。

　　会议肯定了全市2020年审计工作，指出2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年、全面建设现代化强市新征程开启之年、现代化洛阳都市圈建设起步之年、市县乡党委集中换届之年，各项工作十分繁重。全市审计机关要提升政治站位，增强责任使命，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，从政治站位上看待审计工作的“经济体检”作用，把思想和行动统一到中央、省、市部署要求上来，把党领导审计工作的制度优势转化为治理效能，以有力有效的审计监督，推动治理体系和治理能力现代化，为奋斗“十四五”、奋进新征程保驾护航。

　　会议强调，要聚焦主责主业，全力服务中心大局。要聚焦各级各部门抢抓新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，推动省委省政府支持洛阳政策措施落地等情况加强审计，推动上级重大政策落地见效。要围绕深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈等工作加强审计，推进重点工作高效开展。要通过精准有力审计，推动项目场域载体如期完成投用见效。要加大对重点民生领域，尤其是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的审计力度，有力助推民生改善。要持续深化领导干部经济责任和自然资产离任、任中审计，服务好市县乡党委换届工作。要通过审计监督防范化解重大风险，及时揭示隐患、发现漏洞短板、尽早发出预警、推动有序解决。

　　会议强调，要深化审计工作改革创新。进一步创新工作理念，推动开展各项审计工作从以经济监督为主向经济监督与政治监督并重转变，审计重心从“查已病”向“治已病”与“防未病”并重、更加突出“防未病”转变，审计评价从“合法合规”向“科学决策”转变；进一步创新制度机制，健全统筹协调机制，创新组织方式，构建更具洛阳特色的审计工作制度体系；进一步加强科技强审，全面提升审计工作信息化水平。要做好审计“后半篇文章”。全面跟踪整改，完善制度建设，用好审计结果，发挥整改工作联席会议平台作用，建立台账、对账销号、限期反馈，确保问题见底清零。

　　会议要求，要狠抓队伍建设，以深入开展党史学习教育为抓手，始终做到政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明，着力打造审计铁军。要强化协调联动，各级党委政府要高度重视、全力支持审计工作，市委审计委员会要统筹协调，审计委员会办公室要加强沟通联系，各成员单位要履职尽责，领导干部要主动支持配合，不断开创我市审计工作新局面。

　　刘宛康、王琰君、何伟参加会议。（洛报融媒记者 李东慧）
[ 责任编辑：崔利利]
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