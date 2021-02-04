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徐衣显对审计整改工作提出要求 以审计整改高质量促进政府治理效能大提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.02 08:23

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究推进中央、省、市预算执行审计查出问题整改工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，以高度的政治自觉、强烈的使命担当，由表及里、由点及面，标本兼治、常态长效，认真答好审计整改这道政治“必答题”，把高质量整改成果转化为高质量发展成效。

　　徐衣显强调，一要凝聚共识，切实增强做好审计整改工作的政治自觉。深刻认识审计监督是贯彻党中央决策部署的“政治体检”、是财政资金使用的“经济体检”、是推进治理体系和治理能力现代化的“能力体检”、是加强党风廉政建设的“廉政体检”，以审促改、找准漏洞、改出成效。二要提质增效，扎实做好审计整改“后半篇文章”。坚持问题导向，压实责任、形成闭环，制定方案、细化措施，确保问题见底清零，打通审计“最后一公里”。提高整改标准，力度上踏石留印、抓铁有痕，广度上横向到边、纵向到底，深度上一抓到底、标本兼治，实现“审计一点、规范一片、发展一片”的效果。强化协调督导，着力建章立制，严肃查处敷衍整改、虚假整改等行为。三要举一反三，建立健全常态长效工作机制。坚持显性与隐性一起改、当前与长远一齐抓，扎紧制度篱笆，杜绝屡审屡犯，严防边改边增。围绕科技创新、城市升级、乡村振兴、文旅融合等重点，履行审计监督职责，当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。适应新时代新形势新任务新要求，准确把握政治定位、时代方位，转变理念，创新思维，认真落实“13710”工作制度，运用大数据现代手段，提升工作质效。四要促进发展，容错纠错激励干部担当作为。坚持“三个区分开来”，将纠正“错”、提升“治”、支持“干”贯通起来，以结果论英雄，以整改促发展，积极营造有利于干事创业的良好环境，更好地服务全市发展大局。

　　会议通报了中央预算执行和其他财政支出审计查出问题整改情况，逐一研究了重点整改事项，有关责任单位作了表态发言。

　　王琰君参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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