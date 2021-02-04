代表委员分团分组审议讨论政府工作报告和计划、预算报告

12日，出席市十五届人大五次会议的代表和参加市政协十三届五次会议的委员分团分组审议讨论政府工作报告和计划、预算报告。

12日，出席市十五届人大五次会议的代表和参加市政协十三届五次会议的委员分团分组审议讨论政府工作报告和计划、预算报告。

在审议讨论中，代表委员们踊跃发言、各抒己见。大家一致认为，政府工作报告政治站位高、把握形势准、谋划工作实，体现了中央精神、省委要求和市委决策部署，是一个高举旗帜、充满担当、求实求新、振奋人心的好报告，完全赞成这个报告。

大家纷纷表示，2021年是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的形势和超出预期的困难挑战，全市综合实力稳中有“进”，产业结构稳中调“优”，质量效益稳中向“好”，人民生活稳中提“质”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。对于去年取得的成绩，代表委员们予以高度评价。今年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年。政府工作报告坚持以创新引领发展，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，谋划提出十个方面重点工作，思路清晰，举措务实，具有很强的指导性和操作性。下一步，将立足本职、找准定位，积极主动融入大局，为经济社会高质量发展作出更大贡献。

创新是代表委员们在审议讨论时的高频词汇。大家表示，创新是引领发展的第一动力。唯有创新，才能在新一轮区域经济版图重构中重塑洛阳发展新优势，否则就会被边缘化。今后一个时期，要切实把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，坚定不移走以创新引领发展之路，以观念创新开创发展新局，以科技创新引领产业升级，以体制机制创新激发内生动力，以城市功能创新增强聚合能力，以发展模式创新重塑区域发展格局，力求以全面创新拼出洛阳高质量发展新天地。

在审议讨论计划报告、预算报告时，代表委员们认为，两个报告求真务实、注重实效，确定的目标任务科学合理、催人奋进。下一步，要以更加昂扬的斗志、更加进取的精神、更加务实的作风，踔厉奋发、笃行不怠，为加快建强副中心、形成增长极多作贡献。

大家在审议讨论时还围绕科技创新、优化营商环境、风口产业发展、青年友好型城市建设、文旅融合发展、民生改善等内容，提出了具有建设性的意见和建议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞)