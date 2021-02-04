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洛阳开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专项审计
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 17:37

　　洛报融媒记者12日从市审计局获悉，按照省审计厅统一部署，我市启动对栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县6个脱贫摘帽县实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专项审计工作。

　　据悉，此次审计将紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴目标任务，聚焦保持帮扶政策总体稳定、健全防止返贫监测帮扶机制、持续发展壮大巩固脱贫攻坚成果产业、做好脱贫人口稳岗就业、强化易地搬迁后续扶持、加强资金资产项目管理、兜住民生底线和高标准农田建设、农村人居环境整治等政策落实和资金项目，对涉及的各类资金分配、管理、使用，以及重点目标任务完成情况进行全流程、全链条审计。

　　市审计局相关负责人表示，将通过此次审计，着力反映相关政策措施落实不到位、资金使用效益不佳、项目建设不达标以及群众身边的腐败与作风问题，深入揭示影响巩固脱贫成果和乡村振兴政策落地见效的体制机制问题与管理漏洞，推动完善巩固脱贫攻坚成果和涉农资金全面预算绩效管理，促进脱贫攻坚与乡村振兴平稳过渡、有效衔接。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 朱斌）
[ 责任编辑：崔利利]
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