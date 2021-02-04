洛阳审计部门向企业派驻“特派审计员”

记者10日从洛阳市审计局获悉，该局于日前印发“万人助万企”活动工作方案，建立助企“特派审计员”制度，深入开展“万人助万企”活动。

记者10日从洛阳市审计局获悉，该局于日前印发“万人助万企”活动工作方案，建立助企“特派审计员”制度，深入开展“万人助万企”活动。 记者10日从洛阳市审计局获悉，该局于日前印发“万人助万企”活动工作方案，建立助企“特派审计员”制度，深入开展“万人助万企”活动。 特派审计员由具备良好政治素养、较高政策理论水平、熟悉企业经营管理模式，具有较强综合分析、判断和组织协调能力，具有3年以上审计工作经验或中级以上职称的审计业务骨干担任，对口助企周期为1年。 特派审计员将深入市属企业实地走访，收集企业诉求，对企业反映与审计监督相关的问题进行现场核实、分类办理，并建立问题台账，提出处理建议，跟踪督促办理。同时，甄别处理市属企业反映的属于审计职能范围的具体问题，积极与相关部门沟通协商解决。 为深化助企工作成效，洛阳市审计局每名副县级以上领导分包联系1家市属企业，与特派审计员组成助企分包小组，加强与国有企业监管部门沟通协作，建立联动工作机制，定期向国有企业监管部门通报情况，共同协商研究助企事宜，推动助企工作落实。 目前，洛阳市审计局第一批11名特派审计员已与对口市属企业对接完毕，全部到位履职。（记者 李三旺 通讯员 王锦志）