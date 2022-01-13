向核酸检测工作人员道一声：你们辛苦啦！

明日，我市将在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城区开展全员新冠病毒核酸检测。每一份报告背后都将凝聚核酸检测工作人员辛勤的汗水。
明日，我市将在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城区开展全员新冠病毒核酸检测。每一份报告背后都将凝聚核酸检测工作人员辛勤的汗水。
明日，我市将在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城区开展全员新冠病毒核酸检测。每一份报告背后都将凝聚核酸检测工作人员辛勤的汗水。
对于市民来说，核酸检测看似只有两步：登记采样、等待查询结果。事实上，在这看似轻松的两步背后，需要核酸检测工作人员做大量工作。一份核酸检测报告的诞生要经历采样、标本转运、标本签收、核酸提取、核酸扩增、结果审核等环节。
昨日，记者来到河南科技大学第二附属医院的临床基因扩增实验室，近距离记录下核酸检测工作人员的辛勤与忙碌。
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