洛阳老城十字街夜市临时闭市

今日记者从相关部门获悉，根据目前疫情防控形势以及疫情防控要求，为避免人员聚集，保障广大游客朋友的健康与生命安全，洛阳老城十字街夜市自2022年3月23日起实施临时闭市措施，具体开市时间另行通知。

今日记者从相关部门获悉，根据目前疫情防控形势以及疫情防控要求，为避免人员聚集，保障广大游客朋友的健康与生命安全，洛阳老城十字街夜市自2022年3月23日起实施临时闭市措施，具体开市时间另行通知。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)

相关阅读

>>洛阳丽景门景区暂停对外开放