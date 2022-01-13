昨日上午，我市召开电视电话会议对创建全国法治政府建设示范市工作进行再部署、再动员。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入践行习近平法治思想，对标检视抓整改，压实责任补短板，创新提升树品牌，标本兼治重长效，全力争创全国法治政府建设示范市，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供坚强法治保障。

徐衣显对创建全国法治政府建设示范市工作提出要求

以高水平示范创建引领高质量法治政府建设

在踔厉奋发中统筹抓好稳增长防疫情守底线

昨日上午，我市召开电视电话会议对创建全国法治政府建设示范市工作进行再部署、再动员。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入践行习近平法治思想，对标检视抓整改，压实责任补短板，创新提升树品牌，标本兼治重长效，全力争创全国法治政府建设示范市，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供坚强法治保障。

徐衣显指出，全国法治政府建设示范市是目前国内城市法治类评比中的最高荣誉，开展示范创建对推进治理体系和治理能力现代化、优化营商环境、提升行政执法质量和效能、增强突发事件应对能力等都具有重要意义。一要提高站位、精心准备、全力冲刺。深刻认识以高水平示范创建引领高质量法治政府建设，是加快高质量发展的现实所需、保障高品质生活的民生所盼、实施高效能治理的路径所依，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，做实做细各项工作，确保示范创建成功。二要抓住关键、标本兼治、持续提升。压实责任、在补齐短板上再提升，集中开展基层大走访活动，有效化解矛盾问题，提高群众安全感和执法满意度。全面动员、在营造氛围上再提升，多媒体宣传，全方位覆盖，提高群众知晓率和社会参与度。拉高标杆、在细节精准上再提升，重实际、办实事、求实效。突出重点、在特色品牌上再提升，结合“能力作风建设年”活动和“三转三优”行动，总结服务型行政执法、府院联动等成功经验，打造可复制、能推广的“洛阳模式”。三要加强领导、分工协作、合力攻坚。压实县区、部门责任，条块结合、协同配合，实现联创联动。建立调度机制，每周通报、研判情况、解决问题。主动向上对接，争取更大支持。加大督查力度，从严考核问责，层层传导压力。

会议还对统筹抓好疫情防控、经济运行、安全稳定等当前重点工作进行部署。徐衣显强调，一要落实落细疫情防控措施。严守卡口防线，阵地前移、落地即管；抓好基层防线，织密网格、筑牢哨点；夯实数字防线，精准管控、精准调度；加强核酸检测，提高质量效率，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。二要精准有效稳定经济运行。强化问题导向、目标导向、结果导向，精准调度，靶向施策，深入开展“万人助万企”“三个一批”活动，细化落实“四个拉动”具体方案，完善考核评价办法，奋力实现“开门红”。三要抓牢抓实安全生产工作。时刻绷紧安全这根弦，突出抓好矿山、“九小”场所等重点行业领域专项整治，严防严控森林火灾。全面启动防汛准备，对标完善预案，深入查险除患，加强实战演练，确保安全度汛。加强值班备勤和信息上报，备足应急力量物资，提高应急处置能力。四要着力维护社会大局稳定。常态化开展“六防六促”矛盾纠纷排查化解，扎实推进打击电信网络诈骗等专项行动，有效防范化解问题楼盘等领域风险，持续加强信访稳定工作，坚决守牢“五个严防、三个确保”的底线。

杨骁、张武清参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）