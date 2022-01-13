运送医疗物资 助力家乡抗疫

昨日，孟津区开展了重点区域人员第三轮核酸检测工作，检测结果均为阴性。得知结果，市神鹰救援队孟津大队队长李艳与队友长舒一口气。这次核酸检测工作，她与17名队友作为志愿者参与进来，负责运送医疗物资。

运送医疗物资 （受访者供图）

昨日，孟津区开展了重点区域人员第三轮核酸检测工作，检测结果均为阴性。得知结果，市神鹰救援队孟津大队队长李艳与队友长舒一口气。这次核酸检测工作，她与17名队友作为志愿者参与进来，负责运送医疗物资。

20日下午，李艳接到当地政府部门工作人员的电话称，希望他们协助负责第三轮核酸检测中医疗物资的运送工作。能为家乡抗疫出一份力，她当即答应下来。当日，她和队友就到孟津区送庄镇送庄社区等地踩点，熟悉路线。

昨日一大早，18名队员便穿戴上医院为他们提供的防护服、N95口罩等全套防护设备，驾驶9辆车出门了，每辆车各有1名司机和1名对接人员。他们每接到一笔医疗物资，都小心翼翼地装车，确保把医疗物资安全、快速送到指定地点。

李艳等人从7点一直忙到11点多，才将所有医疗物资安全送达。“能为家乡的抗疫工作做点事情，一点不觉得累，反而充满自豪。”李艳说。

其实，李艳和队友曾多次参与抗疫工作，比如在疫苗接种、核酸采样现场维持秩序、帮忙登记个人信息，对公共场所展开消杀等。她说，社会各界齐心协力，相信我们一定能早日战胜疫情，恢复正常的生产生活。

送庄镇相关工作人员说，最近几天，不少志愿者参与进来，负责在防疫卡点执勤、协助运送医疗物资等，累计有千余人次参加志愿服务，为抗疫作出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 王艳杰)