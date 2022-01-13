洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日起，洛阳启动疫情防控交通卡点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:13

　　22日凌晨，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，守牢长周期不发生规模性疫情的底线，经洛阳市疫情防控指挥部办公室研究，决定从3月22日起，在洛阳市所有高速下站口和环市国省干线公路设置疫情防控交通卡点。

　　记者了解到，此次卡点设置时间从3月22日8时起，全天24小时设卡。相关行动由洛阳市公安局牵头负责，在市域内所有高速公路收费站下站口和环市国省干线公路入市方向设置疫情防控交通卡点。

　　需要注意的是，未经市公安局或市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室批准，各县区和各有关单位不得擅自设置疫情防控交通卡点，已经设置的，即日起撤除。

　　卡点设置后，主要职责如下：

　　●对每名来(返)洛人员测体温、查验“两码一证”(场所码、行程码和核酸检测阴性证明)，提醒规范佩戴口罩。

　　●对体温异常的非洛阳居民或非洛阳工作人员，原则上予以劝返；对在洛阳市辖区内有固定住所的，由目的地县区闭环转运至当地发热门诊规范就诊。

　　●对场所码红色的来(返)洛人员，原则上予以劝返，在洛阳市辖区内有固定住所的，通知其所在地疫情防控部门专车闭环转运至本地，落实相应防控措施；对场所码黄色的来(返)洛人员，在其向目的地村(社区)或宾馆酒店报备后，查验其行程卡，无市域外旅居史的，直接通行。

　　●对有市域外旅居史的，查验其核酸检测阴性证明，对近14日内无中高风险地区所在地市旅居史且能出具有效核酸检测阴性证明(省外48小时内、省内24小时内)的人员，允许其通行，同时告知其到达目的地后及时向目的地村(社区)或宾馆酒店报备，于24小时内再做一次核酸检测，并配合落实相应防控措施。

　　●对不能出具有效核酸检测阴性证明的来(返)洛人员和近14日内有中高风险地区所在地市旅居史的来(返)洛人员赋黄码，引导其进行核酸检测采样后放行，同时告知其要及时向目的地村(社区)或宾馆酒店报备，配合落实相应防控措施；核酸检测结果未出前，不得到人员密集场所、不得参加聚集性活动、不得乘坐公共交通工具。

　　对运送生活、医疗等急需物资和必要生活物资的车辆，开辟绿色通道，符合通行条件的可以优先通行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 网友建议从政坊游园在古城路上开设南...
  • “洛康码”成黄码？孟津区群众可这样...
  • 今日起，洛阳启动疫情防控交通卡点
  • 春分时节，洛阳白云山迎来“桃花雪”
  • 国花路机动车道提升改造完成投用
  • 建设社区体育公园 打造健身打卡地【...
  • 洛阳街头现无人值守摊位 背后故事令人...
  • 驾考科目三考试可以正常预约吗？洛阳...
  • 洛阳新唐街：打造文化旅游休闲综合体
  • 洛阳市开展新冠病毒核酸检测医疗机构...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    西苑樱花

    结香

    拍梅

    黑白老街
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605