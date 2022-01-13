今日起，洛阳启动疫情防控交通卡点

22日凌晨，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，守牢长周期不发生规模性疫情的底线，经洛阳市疫情防控指挥部办公室研究，决定从3月22日起，在洛阳市所有高速下站口和环市国省干线公路设置疫情防控交通卡点。

22日凌晨，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，守牢长周期不发生规模性疫情的底线，经洛阳市疫情防控指挥部办公室研究，决定从3月22日起，在洛阳市所有高速下站口和环市国省干线公路设置疫情防控交通卡点。

记者了解到，此次卡点设置时间从3月22日8时起，全天24小时设卡。相关行动由洛阳市公安局牵头负责，在市域内所有高速公路收费站下站口和环市国省干线公路入市方向设置疫情防控交通卡点。

需要注意的是，未经市公安局或市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室批准，各县区和各有关单位不得擅自设置疫情防控交通卡点，已经设置的，即日起撤除。

卡点设置后，主要职责如下：

●对每名来(返)洛人员测体温、查验“两码一证”(场所码、行程码和核酸检测阴性证明)，提醒规范佩戴口罩。

●对体温异常的非洛阳居民或非洛阳工作人员，原则上予以劝返；对在洛阳市辖区内有固定住所的，由目的地县区闭环转运至当地发热门诊规范就诊。

●对场所码红色的来(返)洛人员，原则上予以劝返，在洛阳市辖区内有固定住所的，通知其所在地疫情防控部门专车闭环转运至本地，落实相应防控措施；对场所码黄色的来(返)洛人员，在其向目的地村(社区)或宾馆酒店报备后，查验其行程卡，无市域外旅居史的，直接通行。

●对有市域外旅居史的，查验其核酸检测阴性证明，对近14日内无中高风险地区所在地市旅居史且能出具有效核酸检测阴性证明(省外48小时内、省内24小时内)的人员，允许其通行，同时告知其到达目的地后及时向目的地村(社区)或宾馆酒店报备，于24小时内再做一次核酸检测，并配合落实相应防控措施。

●对不能出具有效核酸检测阴性证明的来(返)洛人员和近14日内有中高风险地区所在地市旅居史的来(返)洛人员赋黄码，引导其进行核酸检测采样后放行，同时告知其要及时向目的地村(社区)或宾馆酒店报备，配合落实相应防控措施；核酸检测结果未出前，不得到人员密集场所、不得参加聚集性活动、不得乘坐公共交通工具。

对运送生活、医疗等急需物资和必要生活物资的车辆，开辟绿色通道，符合通行条件的可以优先通行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 谢娜娜 文/图）