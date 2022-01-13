孟津区爱心人士主动为志愿者提供送餐服务

“大家辛苦了，赶紧趁热吃。”21日中午，在孟津区城关镇孟庄社区一处疫情防控值班点，爱心企业家高盼盼放下自家店里制作的烩面，就急着赶往下一个值班点。

高盼盼正在为志愿者送餐

“大家辛苦了，赶紧趁热吃。”21日中午，在孟津区城关镇孟庄社区一处疫情防控值班点，爱心企业家高盼盼放下自家店里制作的烩面，就急着赶往下一个值班点。

高盼盼正在为志愿者送餐

高盼盼自愿为城关镇孟庄社区及泰康社区共计23个疫情防控值班点的49名志愿者配送午餐。他说：“志愿者们坚守在一线，我能力有限，但一碗面还拿得出来。只要大家有需要，我就一直当个‘外卖员’。”为确保烩面口感，高盼盼还打算印制爱心就餐卡，志愿者可自主选择“外卖”配送或凭爱心就餐卡到店就餐。

医务人员收到爱心羊汤

主动为一线疫情防控工作者送餐的还有白鹤镇铁谢李松祖传羊肉汤馆的李杰杰。他说：“家里做羊肉汤已经好几代了，看到坚守一线的工作人员，我也想出一份自己的力。”

自孟津区委宣传部、区文明办发出疫情防控志愿者招募令后，众多志愿者纷纷报名，更有爱心人士主动为志愿者提供送餐等服务，为抗击疫情加油助力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 董洁 张琳琳)(图片由通讯员提供)