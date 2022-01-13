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“洛康码”成黄码？孟津区群众可这样申请转码（内文附详细电话号码）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.21 11:28

　　据“孟津发布”微信公众号今日消息，该区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码，可这样申请解码。全文如下：

健康码变码？大家可这样做！

　　近日，我区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码。现对相关事宜说明如下：14天内确实没有市域外旅居史的群众，由于信号源原因引起变码的，可以同所在镇(街道)疫情防控指挥机构联系，经镇(街道)管理员查验行程码核实，确认无市外旅居史的，据实给予解码。确有市域外旅居史的，应严格遵照来(返)洛最新防控政策执行。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年3月21日

孟津区及各镇(街道)疫情防控指挥机构电话

　　孟津区：60217998

　　会盟镇：67833081

　　平乐镇：67811197

　　白鹤镇：67866036

　　送庄镇：67855166

　　朝阳镇：67879902

　　城关镇：67912137/67929191

　　麻屯镇：67895678/60228633

　　常袋镇：67840062

　　横水镇：67806036

　　小浪底镇：67821188/67823983

　　西霞院街道：66968581

　　康乐街道：66933441

　　吉利街道：66912353

　　河阳街道：66931088
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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