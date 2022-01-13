“洛康码”成黄码？孟津区群众可这样申请转码（内文附详细电话号码）

据“孟津发布”微信公众号今日消息，该区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码，可这样申请解码。全文如下：

据“孟津发布”微信公众号今日消息，该区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码，可这样申请解码。全文如下： 据“孟津发布”微信公众号今日消息，该区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码，可这样申请解码。全文如下： 健康码变码？大家可这样做！ 近日，我区部分群众未离洛而洛康码被赋黄码、红码。现对相关事宜说明如下：14天内确实没有市域外旅居史的群众，由于信号源原因引起变码的，可以同所在镇(街道)疫情防控指挥机构联系，经镇(街道)管理员查验行程码核实，确认无市外旅居史的，据实给予解码。确有市域外旅居史的，应严格遵照来(返)洛最新防控政策执行。 洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年3月21日 孟津区及各镇(街道)疫情防控指挥机构电话 孟津区：60217998 会盟镇：67833081 平乐镇：67811197 白鹤镇：67866036 送庄镇：67855166 朝阳镇：67879902 城关镇：67912137/67929191 麻屯镇：67895678/60228633 常袋镇：67840062 横水镇：67806036 小浪底镇：67821188/67823983 西霞院街道：66968581 康乐街道：66933441 吉利街道：66912353 河阳街道：66931088 ⑥