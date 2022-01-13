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江凌、徐衣显深入孟津区指挥调度疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 23:03

从严落实防控措施 快速有效处置疫情
江凌、徐衣显深入孟津区指挥调度疫情防控工作

　　孟津区发现输入性病例后，17日上午，市委书记江凌、市长徐衣显第一时间深入孟津区指挥调度疫情防控工作，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示和省委省政府部署要求，分析疫情形势，研判问题短板，从严落实防控措施，快速有效处置疫情，力争最短时间有效控制疫情。

　　在孟津区疫情防控指挥部，江凌主持召开现场调度会，听取孟津区及市直有关部门关于人员流调、核酸检测、集中隔离、分级管控等工作开展情况汇报，与会人员共同分析研判形势，就扎实做好疫情防控工作提出意见建议。

　　会议强调，孟津区疫情发生后，市区两级相关部门迅速反应，工作总体有序，已基本摸清传染源头，社会面传播风险得到控制，但社区传播风险仍未消除。要推动应急指挥体系更有序运转，按照扁平化指挥体系的要求，组建综合协调小组，市区联动、加强统筹，优化力量调配，做好服务保障，确保应急指挥体系有序、顺畅、高效运转。要确保流调更快更彻底，公安部门牵头，统筹运用疾控、大数据等部门力量，紧盯密接、次密接等重点群体，深入细致组织专业流调，精准快速锁定风险人员，实现边流调、边管控、边检测、边隔离，确保不漏一个、圈住封死。要高质量抓好核酸检测，迅速组织力量、坚持快采快检，严格落实重点群体核酸检测“双采双检”，严格规范检测采样现场管理，适时开展重点区域第二轮、第三轮全员核酸检测，确保核酸检测质量。要加强分级管控，落实落细分类管控要求，科学划定封控区、管控区，严格实行封闭管理，党员干部深入防控一线，深入群众，有效保障生活物资供应和物流畅通，积极帮助群众排忧解难。要坚持应隔尽隔，尽快备足备好隔离场所，确保人员物资到位，着力抓好隔离点管理，加强中药干预，严防隔离点出现交叉感染，努力把传播风险降到最低。要做好宣传引导，加强网络舆论引导，及时发布相关信息，积极回应社会关切，更好强信心、暖人心、聚民心。

　　省卫健委副主任郭万申，市领导王军、贺敏、张武清等参加调度会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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