选购自热食品注意啥？洛阳市消协发布消费提醒

最新天气预报发布，随着本轮冷空气的结束，洛阳即将迎来好天气。春暖花开的季节，不少人喜欢到近郊踏青。

最新天气预报发布，随着本轮冷空气的结束，洛阳即将迎来好天气。春暖花开的季节，不少人喜欢到近郊踏青。和传统的泡面、火腿肠、面包“旅行三件套”不同，如今各大超市经常推出促销活动的自热米饭成为不少人的新选择。选购和使用自热米饭需要注意哪些方面？今日，洛阳市消协发布相关消费提醒。

打折促销力度大，不少市民青睐

“这个广式香肠米饭，打折的时候9.9元，里面有香肠和配菜，米饭分量也足，很划算。”今天上午，在位于西工区的一家大型超市，一位女士一边挑选自热米饭，一边向身旁的朋友介绍。

作为近几年流行起来的速食产品，自热米饭的操作步骤非常简单，只要将米包、菜包和调料包拆开放进自带的碗里，底部放入发热包，并加水覆盖发热包，只需要加热15分钟就能食用；另外，自热米饭的“块头”只比桶装方便面略大一点，大多为盒状，方便携带。“泡面还得到处找热水，这个加矿泉水就行，多方便。”这位女士说。

记者看到，货架上摆放着数个品牌的自热米饭，口味种类也非常多，比如宫保鸡丁、黑椒牛柳、广式香肠、鱼香肉丝等，每盒价格从十几元到二十几元不等，并且大多推出了促销活动。超市促销人员介绍，按照日常销量来看，不含辣味且价格在15元左右的自热米饭卖得最快，平时打折力度也比较大。