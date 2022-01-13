今天是世界睡眠日。设这么个节日，说明睡眠很重要。

今天是世界睡眠日。设这么个节日，说明睡眠很重要。

人这一生几乎有三分之一的时间在床上度过，问题是很多人躺在床上也睡不着，被失眠折磨得要死要活。

如今人们失眠时喜欢抠手机，古人没手机，失眠时怎么办？

思念让人失眠

洛阳老城有座阮籍故居。阮籍是魏晋名士，特立独行。他排遣失眠的法子有点儿“扰民”，“夜中不能寐，起坐弹鸣琴”。你睡得正香，忽然被琴声吵醒，估计特想揍他一顿。

还是安静点儿好。失眠的夜，有些古人喜欢一边思念一边写诗。

譬如《诗经》里写男子思念窈窕淑女，“求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧”，思念让人失眠。

晚年定居洛阳的唐代诗人白居易，年轻时也被思念折磨得睡不着觉。下雨的夜，他写了一首《夜雨》：“我有所念人，隔在远远乡……肠深解不得，无夕不思量。况此残灯夜，独宿在空堂……”

据说，这首诗是他写给初恋情人的。初恋很美好，结局却伤感。思念折磨人，点点夜雨都是相思泪。

唐代诗人李商隐的失眠之夜不像白居易那么苦情。

李商隐祖籍怀州河内(今焦作沁阳)，才华横溢，年轻时来洛阳生活。

大唐东都洛阳，热闹繁华，灯红酒绿。年轻人爱玩，晚上睡不着，索性彻夜狂欢。

李商隐在《无题》中详细描绘了他的夜生活：“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红……”

春风沉醉，星光灿烂，他在洛城的画楼西畔喝酒猜谜玩游戏，心爱的姑娘就和他在一起。

相传，李商隐曾和洛城的柳枝姑娘热恋一场，不过，“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”到底是写给谁的，谁也说不清，毕竟，李商隐是个情种。

睡不着时赏夜色

北宋苏轼的睡眠质量似乎一直不咋样，这是他自己在词里说的。有那么些年，他整夜睡不着，不是酒后“倚杖听江声”，就是半夜三更走来走去，“幽人独往来”。

苏轼年轻时可没有失眠的毛病。刚成亲那会儿，他意气风发，在父亲的陪同下，和弟弟一起到北宋东京汴梁(今开封)应试。路过西京洛阳时，见洛城春色正美，苏轼写了一阕《一斛珠·洛城春晚》，遥寄爱妻，“关山有限情无限”，情意绵绵。

只是好景不长，接下来的几十年，噩梦接踵而来：丧妻、蒙冤入狱、不断被贬官……接二连三的打击，简直让苏轼怀疑人生。

他烦得要死，愁得要命，辗转难眠，常常借酒浇愁，“夜饮东坡醒复醉”，披着衣裳到处乱转。

好在苏轼生性达观，苦难没把他打趴下，反而锤炼出了一个通透幽默、热爱生活的大文豪。

在离开洛阳二十多年后的某一个月夜，本打算脱衣睡觉的苏轼又失眠了。见窗外月明如水，他非但未因失眠而烦恼，反而欣然起身，到承天寺去找老朋友张怀民了。

张怀民也没睡着。于是，两个大男人一起在月光下的池塘边漫步。

苏轼心情愉悦，在《记承天寺夜游》中发表了一番“失眠感言”：“何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。”天下不缺良辰美景，缺的是像我和老张这样的闲人。

身闲心不闲，干躺着睡不着，自然是一种折磨。让心闲下来，睡不着时赏赏夜色，失眠又能奈我何？

睡不着时别心焦

即便有排遣失眠的法子，经常失眠对身体也不好。有时候，失眠是心病，心病去了，自然就睡着了。

三国末年，司马昭把曹操的曾孙曹奂接到洛阳，送上了龙椅。

《拾遗记》里说，那时一到夜里，洛阳的皇宫里就有一只白虎乱窜。曹奂睡不踏实，经常失眠，就命侍卫逮老虎。侍卫击中了白虎眼睛，把老虎吓跑了。之后，人们在宝库发现了一个白虎玉枕，虎眼淌血，都说是枕头作怪。

然而扔掉白虎玉枕的曹奂仍然睡不香。司马昭之心，路人皆知。曹奂身为傀儡皇帝，整天担心司马氏篡权，怎么睡得安稳？

后来，司马氏果真把曹奂撵下了台，魏元帝曹奂变成了陈留王曹奂，离开了洛阳，反而睡安稳了。

心病还须心药医。啥事儿让你失眠，就解决啥事儿，问题解决了，心安稳了，自然就睡着了。

解决不了咋办？学学苏轼。

海棠花开时，他自己不睡，也不让花睡，“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆”，赏花赏得兴高采烈。

睡不着时也别心焦，索性做做喜欢的事儿，心静了神安了，也许就睡着了！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）