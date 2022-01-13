近期举办婚礼，有哪些防控政策要注意

跨越寒冬，春暖花开，打算举行婚礼的新人也多了起来。不过，因为疫情防控形势严峻，很多准新人对于办婚宴这件事感到左右为难。近日，市民赵先生通过洛阳网《抗疫“呼声”洛阳马上办》专栏咨询近期婚宴能否正常举办，如果可以的话有哪些注意事项。

跨越寒冬，春暖花开，打算举行婚礼的新人也多了起来。不过，因为疫情防控形势严峻，很多准新人对于办婚宴这件事感到左右为难。近日，市民赵先生通过洛阳网《抗疫“呼声”洛阳马上办》专栏咨询近期婚宴能否正常举办，如果可以的话有哪些注意事项。

随着婚宴日期临近，近日，洛龙区的赵先生有些焦虑。“婚礼日子是很早前定的3月22日，我们还向酒店支付定金，为了做好防控，我们将婚礼人数严格控制在50人以内，但家人还是担心婚礼是否能举行。”赵先生说，前两天，他咨询了办婚礼的酒店，店方称还未接到相关通知。

对此，市新冠肺炎疫情防控指挥部回复：请遵守属地疫情防控政策。

我市多个县区曾明确，确需举办50人以上聚集性活动的，举办单位要制订疫情防控方案和应急处置预案并履行审批程序，尽量压缩活动规模、缩短活动时间。

那么，50人以下聚集性活动有哪些要求？市疫情防控指挥部办公室相关负责人介绍，在当前疫情防控形势下，我市倡导减少家庭聚会，家庭聚会聚餐不超过10人。对婚丧嫁娶等活动，社区(村)、乡镇(街道)等单位要加强思想教育、强化事先报批、倡导简办小办节约办。对参加聚集性活动的人员，落实核酸必查、行程必检、身份必录、体温必测、消毒必做、突发必处的“六必”要求。确需举办的，组织者和酒店方要严格落实上述要求。

相关负责人提醒，近期疫情防控形势严峻，我市各县区疫情防控政策将适时进行调整，建议市民在做好个人防护及核酸检测的同时，密切关注所属县区疫情防控的最新政策。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）