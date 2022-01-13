疫情防控不松懈 当好基层“把关人”

近期，疫情防控形势严峻，我市基层防控不松懈，无论是城市区的社区，还是乡镇防控单位都涌现出不少默默奉献的“把关人”。

19日，在老城区西北隅街道北大街社区，老城区机关疫情防控志愿者正在引导进入小区的人员扫场所码 洛报融媒记者 张怡熙 通讯员 石智卫 姜可可 摄

近期，疫情防控形势严峻，我市基层防控不松懈，无论是城市区的社区，还是乡镇防控单位都涌现出不少默默奉献的“把关人”。

20日一大早，涧西区长春路街道洛铜社区的李阿姨就穿上志愿者红马甲，快步来到小区门口的疫情防控岗，检查体温枪电量，看看出入记录登记情况，检查一下张贴的场所码是否破损……李阿姨的认真劲儿，让居民们感动又安心。

“最近疫情防控形势严峻，咱可不敢松劲儿。”李阿姨性格开朗，平常爱看新闻，最关注疫情方面的信息。她说，社区人来人往，防控工作非常重要，不能掉以轻心。

在新安县城关镇疫情防控办公室里，付逢春正盯着电脑屏幕认真查看相关信息——电脑上打开着电子邮箱、钉钉等常用软件，里面传递着当地涉疫情防控相关信息。

作为基层疫情防控办公室负责人，付逢春每天都要处理这些工作：从县疫情防控指挥部、医院发热门诊提供的数据信息及核酸检测结果，公安系统排查出的外地返新人员和来新人员名单里，找出涉及城关镇的相关信息，再安排相关部门排查研判。

“哪些人需要居家隔离，哪些人需要居家健康监测，这些都要分类之后告知各社区(村)。”付逢春说，他们忙时，一天最多要排查1500多人。

付逢春离开办公室后，还要承担这些工作：进社区(村)入户排查外地返新人员和情况，上报县疫情防控指挥部；协调派出所和卫生院“五包一”人员落实管控措施；协调组织镇卫生院医护人员入户进行核酸检测；他自己还分包了城关镇马沟、王庄等5个社区(村)的疫情防控全面工作……

“目前，除了常规工作，我们正在进行镇第三针疫苗接种人员的信息完善工作。”付逢春说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 韩悦 高月 樊飞龙）