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江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研并主持召开疫情防控调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 19:13

江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研并主持召开疫情防控调度会
着力守牢基层防线卡口防线数字防线
坚决守住不出现疫情规模性反弹底线

　　20日，市委书记江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研，并主持召开疫情防控调度会，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议研究疫情防控工作时的重要讲话精神，认真落实省委省政府关于疫情防控工作的最新部署要求，着力守牢基层防线、卡口防线、数字防线，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。

　　江凌来到市新冠肺炎疫情防控指挥部，详细了解日常调度、专班运作、值班值守等情况，向大家的辛勤付出表示感谢，希望大家持续发扬不怕疲劳、连续作战的优良作风，坚守岗位、恪尽职守，用更多辛苦指数提升群众的安全系数。

　　随后，江凌主持召开座谈会，听取近期疫情防控工作情况汇报，与会人员围绕守牢基层防线、卡口防线、数字防线，结合各自职责分工作了发言，对做好下步工作进行深入研讨、提出意见建议。

　　会议强调，要在“早”字上下功夫，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，着力抓前端抓关键，强化制度落实执行，牢牢把握疫情防控主动权。一要守牢基层防线。强化群众主体责任，所有来(返)洛人员要严格落实提前报备、落地第一时间报告等制度，由于未报备等个人原因造成疫情扩散的要依法追究个人法律责任。压实乡镇(街道)和村(社区)党员干部工作责任，经常深入群众宣传疫情防控政策要求、提醒外出返回人员及时报备，结合大数据推送情况，对来(返)洛人员做好跟踪核查，对失职失责导致疫情失控的要严肃问责，确保各项疫情防控要求落到实处。大数据管理部门和运营商要密切联动，确保来(返)洛人员信息及时推送，为后续精准、快速指挥调度提供保证。二要守牢卡口防线。在做好高铁站、火车站、汽车站、机场等出站、出机场人员管理的同时，加强高速出入口、国省道站点等卡口管理，按照“落地即管”的要求，严格来(返)洛人员登记管理、赋码管理、健康管理，切实做到防线前移、关口内置。三要守牢数字防线。抓好“电子围栏”建设，加强数据收集分析、推送管理、及时共享等能力建设，尽快开发上线来(返)洛人员预申报程序，加快“场所码”在交通卡口、公共场所、餐饮住宿机构等地的全面推广应用，加强电信运营商向来(返)洛人员推送疫情防控报备提醒信息的制度化建设和管理，确保来(返)洛人员信息推送不漏一人、精准锁定，为指挥调度、赋码管理、流调溯源等工作提供高效科学的服务保障。

　　会议还就加强疫情防控部门协同、市县协同，加强重点人群核酸检测、抽样检测，加强总仓管理、做好人物同防等工作提出要求。

　　王军、孙延文、魏险峰、贺敏、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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