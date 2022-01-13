清明节非必要不返乡！事关疫情防控，偃师区发布最新通告

为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决防范输入风险，偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部发布最新通告。

为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决防范输入风险，偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部发布最新通告——

严控人员流动，倡导就地工作生活

近期，请大家非必要不流动、非必要不离偃，禁止前往中高风险地区。清明节是返乡人员流动高峰期，人群聚集将增大感染病毒风险，提倡在外人员非必要不返乡，降低新冠肺炎病毒传播风险，主动劝导身在外地的亲人不返乡祭扫。

返乡主动报备，严格落实防控措施

洛阳市域外来(返)偃人员，需提前3天向目的地村(社区)或单位、酒店报备。入偃时需出具48小时内(省内市外24小时)核酸检测阴性证明，入偃后24小时内再进行一次核酸检测；入偃时无入偃前48小时内(省内市外24小时)核酸检测阴性证明的，入偃后立即进行1次核酸检测，核酸结果未出前，不得参与聚集性活动、不得前往人员密集场所、不得乘坐交通工具，并于48小时内再进行1次核酸检测。中高风险地区或近14天内有中高风险地区旅居史来(返)偃人员，落实“14天集中隔离+7天居家健康监测”管控措施。

近14日内有中高风险地区所在县(市、区)旅居史的来(返)偃人员，落实“7天居家隔离”管控措施。近14日有中高风险地区所在地市旅居史或有疫情发生但未划定中高风险地区的地市旅居史的来(返)偃人员，入偃后落实“三天两检”管控措施。

境外返回人员，按照省市有关要求，严格实行点对点闭环转运和市级集中隔离点单人单间隔离，实施累计不少于“21天的集中隔离+7天居家健康监测”的管控措施。