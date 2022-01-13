瀍河区：网格化管理 精准助力疫情防控

3月18日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区，网格长、网格员深入辖区大小网格，细致开展入户排查和卡点值守工作。
3月18日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区，网格长、网格员深入辖区大小网格，细致开展入户排查和卡点值守工作。
3月18日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区，网格长、网格员深入辖区大小网格，细致开展入户排查和卡点值守工作。
瀍河区结合网格化管理工作，发挥网格长、网格员、网格警等社区疫情防控网格化作用，加强对外地来(返)洛人员的排查登记。真正实现网格化服务管理不漏一户、不漏一人，全力保障居民群众生命健康安全。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 邓佳英 摄）
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