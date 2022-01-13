最高奖励1000元！偃师区推出疫情防控有奖举报制度

为充分调动全社会力量参与新冠肺炎疫情防控，进一步落实落细常态化疫情防控工作措施，洛阳市偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，决定自即日起在全区范围内实行疫情防控有奖举报制度。

为充分调动全社会力量参与新冠肺炎疫情防控，进一步落实落细常态化疫情防控工作措施，洛阳市偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，决定自即日起在全区范围内实行疫情防控有奖举报制度——

●举报范围

瞒报14天内有国内中高风险地区旅居史、境外旅居史、新冠感染史、密切接触史的人员。

从国内中高风险地区和境外返(来)偃未及时报告或未落实隔离管控措施人员。

未按要求严格执行居家医学观察管控措施，居家医学观察期间私自外出活动的相关重点人员。

违规接诊发热患者的个体诊所、卫生室。

举办50人以上活动、聚会或宴会未报备的单位和个人，或承办未报备的活动、聚会或宴会的单位或场所。

售卖退热药品的各类药店。

省外返(来)偃未报备、未做核酸的人员。

●举报方式

如发现上述情况，广大群众可如实将被举报对象姓名、身份信息、现详细居住地址，单位、医疗机构、药店、宾馆、饭店名称及地址等信息报告至区疫情防控指挥部办公室，举报电话：(0379)69699738。

●奖励标准

举报线索经查证属实的，每条线索给予100—1000元的奖励，同一线索被多人举报的，只奖励首位举报人。

举报未主动报备有中高风险地区、境外旅居史人员的，私自接纳、容留上述人员隐瞒不报的，经查证属实每条线索给予500元奖励。

举报未设置发热门诊的医疗机构(含村卫生室、个体诊所等)违规诊治发热患者的，或举报药店售卖退热药品的，经查证属实，每条线索给予500元奖励。

举报与新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、密接者等有密切接触史未报告的；违反居家隔离医学观察相关规定，居家隔离期间出入公共场所、参与聚集性活动、危害公共安全的，经查证属实每条线索给予1000元奖励。

举报举办50人以上活动、聚会或宴会未报备的单位和个人，或举报承办未报备的活动、聚会或宴会的单位或场所，经查证属实每条线索给予500元奖励。

举报省外返(来)偃未报备、未做核酸人员的，经核实给予100元奖励。

村卫生室、个体诊所(室)每报告转诊一名发热患者，给予该村卫生室或个体诊所50元奖励。

按照要求，相关部门将对举报人信息严格保密，任何单位和个人不得泄露举报人信息。对恶意举报、诬陷他人、扰乱疫情防控工作秩序的行为，将依法追究法律责任。经群众举报查实的人员，根据违规违法情况追究相关责任。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王雷)