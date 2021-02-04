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防疫小贴士：洛阳人注意！人员密集的室外场所记得戴口罩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 19:13

　　近日，一则有关“一家长接娃放学未戴口罩，30多人被感染”的微信文章在朋友圈广泛传播。有人不解：在室外露天场所也要戴口罩吗？答案是肯定的。洛阳市疾控中心专家提醒：外出佩戴口罩是阻断疫情传播的重要手段之一，在人员密集的室外场所也要规范佩戴口罩。

　　“与室内环境相比，室外露天环境通风条件更好，不少人掉以轻心，误以为室外场所可以不戴口罩。实际上，严格来说，这还与所处场所的人员密集度有关。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙提醒说，根据2021年8月发布的《公众和重点职业人群戴口罩指引》等相关指南，普通公众除了在密闭场所需要戴口罩外，当处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要规范佩戴口罩，保持安全社交距离。

　　口罩是预防呼吸道传染病的重要防线，可以有效降低新冠肺炎感染风险。戴口罩还有以下注意事项：

　　●内外上下要分清，贴合盖住口鼻颌，严密合，防飞溅，外出做到规范佩戴口罩。

　　●佩戴口罩前、摘除口罩后应做好手部清洗消毒。

　　●需重复使用的口罩，使用后应悬挂于清洁、干燥的通风处，以便再次佩戴。

　　●一般情况下，医用外科口罩使用4小时后应及时更换，口罩变形、潮湿或有明显脏污时，防护性会降低，也需及时更换。

　　●出门随身携带备用口罩，备用口罩应存放在原包装内。如不是独立包装，可存放在一次性使用食品袋中，确保口罩不变形可正常使用。

　　●废弃口罩不乱丢，普通废弃口罩按其他垃圾分类处理。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅 毛倩)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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