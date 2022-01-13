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洛阳志愿者和志愿服务组织注意！这份倡议书请查收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 11:30

　　关于开展疫情防控志愿服务行动的倡议书

全市各级各类志愿服务组织(队)、志愿者朋友们：

　　疫情就是命令，防控就是责任。当前，我市新冠肺炎疫情防控形势复杂严峻，为贯彻落实市委市政府和市疫情防控指挥部的工作要求，全力以赴打好这场硬仗，坚决守护全市人民群众生命安全和身体健康，洛阳市文明办、洛阳市志愿服务联合会发出如下倡议：

　　一、严格遵守疫情防控各项规定

　　各级各类志愿服务组织(队)、广大志愿者要按照市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，带头落实疫情防控措施，积极配合核酸检测，严格遵守相关规定，非必要不出洛、非必要不跨县(区)，减少疫情外溢风险，科学做好个人防护，不信谣不传谣，不发布不实信息，积极参与疫情防控文明实践志愿服务，为亲友和身边群众作出榜样。

　　二、积极宣传疫情防控知识

　　按照“线上为主、线下为辅”的原则，通过微信、微博、短视频平台等网络渠道和开通咨询电话等方式，向群众普及新冠肺炎疫情防控知识、卫生健康常识及常态防疫“一戴、二勤、三减少(戴口罩、勤通风、勤洗手、少聚集、少会餐、少外出)”等知识，助力提高市民群众疫情防控意识和能力。

　　三、审慎组织聚集性活动

　　各级各类志愿服务组织(队)要结合疫情防控实际，迅速调整原定志愿服务计划，审慎组织实施任何形式的聚集性活动，要严格按照疫情防控要求及各级志愿服务联合会的安排开展工作。

　　四、就近就便参加社区志愿服务

　　已完成全程疫苗接种、15日内未出过洛阳市的志愿者，要积极向所在社区报到，加入疫情防控志愿服务活动，协助做好核酸检测、消毒消杀、信息发布、文明引导、社区防控、特殊群体关爱等服务。志愿服务期间注册使用“志愿河南”APP签到签退，服务时间计入“志愿河南”APP服务时长；我们将对表现突出的志愿者予以评优表彰，先进事迹进行宣传报道。

　　疫情终会过去，文明常驻心间。希望全市广大志愿者、志愿服务组织积极响应号召，迅速行动起来，科学有序做好服务，筑牢疫情群防群控、群策群治的坚实防线，为坚决遏制疫情传播扩散贡献力量！

　　洛阳市文明办

　　洛阳市志愿服务联合会

　　2022年3月20日
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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