逆行出征！洛阳市支援吉林省抗疫流调队集结出发

16日16时许，洛阳市支援吉林省抗疫流调队30名队员从新郑机场出发，会同省内其他地市流调人员共计200人，紧急驰援吉林疫情防控流调工作。

16日16时许，洛阳市支援吉林省抗疫流调队30名队员从新郑机场出发，会同省内其他地市流调人员共计200人，紧急驰援吉林疫情防控流调工作。

12日至15日，吉林省累计报告新增确诊病例6839例，感染者激增，疫情防控形势异常严峻。“15日晚，我们接到省疾控中心支援吉林流调的紧急指令，原定于16日集结17日出发，后因形势紧急，出发时间一再提前。”洛阳市支援吉林抗疫流调队领队孙磊说，市疾控中心连夜抽调19名专业流调队员，并通知11个县区疾控系统各选派一名得力干将，组成30人的流调队伍。

记者了解到，此行队伍中，有不少队员参加过新安以及安阳的流调工作，这次又主动报名冲锋在前。“我们有流调实战经验，家人也都理解支持我们的工作。”队员张冠说。