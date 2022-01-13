洛阳各县区开展疫情防控实战演练

记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，近期疫情防控形势严峻，为“外防输入、内防反弹”，查找短板漏洞，提升应急处置能力，各县区组织相关单位，开展实战演练。 15日下午，洛阳市洛龙区2022年新冠肺炎疫情防控应急演练在一小区举行，模拟10号楼出现2名确诊病例及2名密接人员，疾控部门紧急开展流调工作，在将确诊病例及时转运至定点医疗机构救治的同时，将所住单元楼划为封控区，所在小区划为管控区，并对相关场所进行消杀和全员核酸检测。 记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，近期疫情防控形势严峻，为“外防输入、内防反弹”，查找短板漏洞，提升应急处置能力，各县区组织相关单位，开展实战演练。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图 通讯员 耿梅 丁巧仙）