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洛阳南山大道西延、滨河南路西段提升改造工程将开建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.15 10:43

　　15日，记者从洛阳市住建局获悉，按照城市提质“351”工程部署要求，今年将重点推进龙门高铁站枢纽南广场、滨河南路西段、汉魏洛阳城遗址博物馆和一批沉浸式文旅项目建设，着力打造青年友好型城市、平台型创新城市和全国文明典范城市。

　　在交通枢纽建设行动中，2022年上半年洛阳将开工建设南山大道西延、滨河南路西段提升改造工程；2022年年底前完成龙门高铁站枢纽南广场初步设计，开工建设机场综合保障能力提升项目，确保新安至伊川、渑淅高速渑池至洛宁段建成通车。

　　在城市风貌提升行动中，2022年将启动汉魏洛阳城遗址博物馆建设，持续推动天街遗址保护展示工程，基本完成永泰门遗址保护工程，建成隋唐大运河国家文化公园(东区)项目，启动潘村、二郎庙等9个城中村改造项目，建成交付兴隆寨等7个安置房项目。

　　在青年安居乐业行动中，今年将推动首批遴选的7到10个智慧岛创新社区试点建设取得实质成效，搭建青年双创载体平台30个以上。筹建保障性租赁住房10000套，实现“青年之家”乡镇街道全覆盖。同时，打造大型沉浸式光影秀《盛世隋唐千年龙门》《化光玉镜》沉浸式漫游戏剧，推动《明堂韶乐》《唐宫乐宴》等沉浸式演出提质；争取铜驼暮雨步行街列入第二批河南省示范步行街。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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