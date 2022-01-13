提醒！3月15日0时前已购火车票可免费退票

今日，中国铁路微平台发布消息称：铁路部门出台旅客列车车票免费退票措施。即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费。
今日，中国铁路微平台发布消息称：铁路部门出台旅客列车车票免费退票措施。即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费。
近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，有些原本打算乘坐列车出行的洛阳市民也因此取消了出行计划，您是否担心退票会产生一定的费用？
今日中国铁路微平台发布消息称：针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。
自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。⑥
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