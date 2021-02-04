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2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位评选结果揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:38

　　“民有所问，我有所答；民有所呼，我有所应；民有所盼，我有所为。”面对网民诉求，洛阳哪家单位“网上群众路线”走得好？今日，2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位评选结果揭晓，20家单位榜上有名。

　　2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位

　　偃师区、宜阳县、洛龙区、国网洛阳供电公司、洛阳北控水务集团、洛阳市住房和城乡建设局、洛阳市卫生健康委员会、洛阳市城市管理局、洛阳市公安局、洛阳市住房公积金管理中心

　　2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作优胜单位

　　涧西区、孟津区、新安县、洛阳市轨道交通集团、洛阳市公交集团、洛阳市不动产登记中心、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳市市场监督管理局、洛阳市银保监分局、洛阳市民政局

　　作为我市规模最大的网上群众工作平台，洛阳网“百姓呼声”网络问政平台经过12年成长，已成为疏解社会矛盾、完善社会治理、密切干群关系、凝聚社会共识的重要桥梁。

　　在过去的一年里，在市网信办、市政务服务中心的支持和指导下，洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作再次得到提升。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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